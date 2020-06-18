一定開罰！「孟加拉郭董」夫妻染新冠返台　誆穿防護衣...中市府改口了

▲盧秀燕表示，一定開罰確診孟國返台夫婦。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

1對在孟加拉感染新冠肺炎、住在台中市的夫婦13日被列為台灣境外移入個案，2人回台後一度說全程有穿防護衣，後來被打臉根本沒穿，台中市政府衛生局原先傾向不開罰，但市長盧秀燕18日在市議會備詢時表示，市府一定開罰，開罰原因不在於2人有沒有穿防護衣，而是沒有吐實。

台中市議會上午進行市政總質詢，市議員李麗華關心確診的孟加拉夫婦返台所造成的恐慌，李說，確診的女性是台中市人，好不容易市府防疫做的這麼好，卻可能因為這2人而出現破口，她接到很多電話，民眾都要求一定要處罰。

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衛生局在16日表示，2人全程有戴口罩，一入境主動告知是確診者後，直接被送去集中檢疫所，當下可能心裡非常慌張，一時口誤說錯，此外，2人從機場到集中檢疫所，沒有進入任何社區，而且依目前法令規定，並沒有要求確診者必須全程穿防護衣，所以衛生局不會開罰。

盧秀燕17日接受市議員質詢時還建議，台中市目前還有1千5百多人居家檢疫，可見中央放行返台人數還蠻多的，因此她建議中央，應訂定嚴格防護裝備，減少同機和機場相關檢驗人員感染風險。

不料，盧秀燕上午在議會總質詢時堅定表示，市府會針對這2人開罰，原因不是有沒有防護衣，而是沒有吐實，一下子說有穿防護衣，第2次詢問又說沒穿，因此認定刻意隱瞞，將依《傳染病防治法》第43條，開罰6萬元至30萬元。

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