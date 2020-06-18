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肉品市場全拆轉型反造成上千人失業　盧秀燕：不能只考量少數利益

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▲盧秀燕認為不會為了少數人利益影響全民。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示，不會為了少數人利益影響全民。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

有40年歷史的台中市肉品市場，長期存在惡臭及噪音問題，歷經各屆市長都無解，市長盧秀燕日前決議，明年底和屠宰業者合約到期後，不再屠宰和拍賣，轉型為複合式觀光美食商場，並且規劃萬坪公園及社會住宅，但18日引發多名市議員和肉類公會反彈，盧說，不會為了少數屠宰者利益犧牲全市民。

▲盧秀燕認為不會為了少數人利益影響全民。（圖／台中市政府提供）

▲李天生等多名議員不滿盧市長決定。

盧秀燕表示，肉品市場1年才賺2百多萬元，卻要花10多億元的遷建費用，所以釜底抽薪的辦法，明年12月底不再和屠宰業者續約，肉品市場不再拍賣、屠宰，單純做批發、加工等觀光市場，拆除屠宰設備後，依照現行都市計劃，3/1興建商業大樓，3/1萬坪公園，3/1蓋社會住宅，完工後將成為全台中最好、最有價值的蛋黃區。

民進黨議員李天生、蔡耀頡、江肇國、賴佳微、周永鴻等人強烈批評市府這項政策，李天生說，肉品市場每天屠宰1200頭，日收入32萬元，供應全台中市民肉品，但市府片面決定，並未尊重市場董事會，同時此舉將造成業者轉到台中其他屠宰場，製造更多的汙染危害。此外，台中業者日後向彰化、南投地區採購，活體豬在當地屠宰後，利用冷藏車輛載運至台中販售，成本增加，誓必造成上漲。

江肇國表示，市府此舉「化賴為零」，讓污染反而擴散到各縣市，以後台中市民只能吃到冷凍豬肉；賴佳微說，要捍衛傳統業者的生存權，依靠豬隻維生的包括賣豬肉、賣豬血、粉腸湯的小吃業未來何去何從；周永鴻說，既然市府以肉品市場是嫌惡設施為由而拆除，那同樣是垃圾場、殯儀館、焚化爐等該不該一視同仁也拆除。

台中市家畜肉類商業同業公會理事長張國樑說，依靠豬隻生存的人有上千人， 目前正在發動連署反對，公會訴求是現地環境改善，不然市府也要先協助尋找合適替代地，完成搬遷後，才能拆除現址，否則不排除發動抗爭。

盧秀燕表示，拆建比遷建更徹底，肉品市場無論到哪一區，都會遇到民意反彈，她早就希望議員不要來關說，她不會因為少數屠宰業的利益而影響全市民的權益，市府經審慎評估，市民未來絕對不會有貨源缺乏的問題。

而且，現今農業技術進步，肉品藉由冷鏈技術保鮮，不會有不新鮮的問題，未來台中市肉品市場轉型後，更將肩負起價格調控的角色，穩定價格，平衡市場供需，至於路程是否影響豬肉品質？盧強調，台北和基隆都沒有屠宰業務，但也不影響溫體豬肉的供應與新鮮品質。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來 

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