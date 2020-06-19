▲「北北基創意太陽能車競賽」44校參與，潛能組報名25隊大爆滿。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府教育局19日在萬里國小舉辦「109年度北北基創意太陽能車競賽－潔能護地球，創能向前衝」活動，今年報名隊伍有來自臺北市、基隆市和新北市共計44校106隊參與，同時也設置潛能組競賽讓各校特殊生發揮創意，今年報名25隊，報名隊數是3年來最多，活動充滿創意，每個孩子都專注投入，盡情享受比賽。

今年創意太陽能車競賽項目包括「計時競賽」、「推倒骨牌」及「負重行駛」等三個活動，參賽選手們必須在現場組裝，並於限時內完成，想要兼具跑得快、撞得準、還要負重行走功能，確實是一大挑戰。

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▲ 創意太陽能車競賽項目包括「計時競賽」、「推倒骨牌」及「負重行駛」等三個活動。

教育局工程及環境教育科科長李幼安表示，新北市環境教育推動以「地球我罩 說到做到 SDGs Sprout」為主軸，本次活動符合聯合國永續發展目標（SDGs）第7項指標的「可負擔能源」，讓孩子從心動到行動，共同齊心守護地球環境。

萬里國小校長莊朝欽表示，從一開始的實際組裝，到太陽能車的實測，學生都必須全程親自參與，團結分工合作才能發現問題、解決問題。透過這次的活動，培養學生認識與利用再生能源，不僅能夠彰顯出團隊合作與能源教育的重要性，讓環境教育向下扎根，也讓孩子們從「做中學，學中做」體會到相互協助與包容，為自己爭取最好的佳績。

▲ 如果想讓車子跑得快，搭配快速齒輪並降低車體的重量，來增加車子的速度，才有足夠的力氣推倒骨牌。

萬里國小張雲開同學說，如果想讓車子跑得快，除了減少摩擦力以外，還必須運用巧思，搭配快速齒輪並降低車體的重量，來增加車子的速度，可是又要有足夠的力氣來負重和推骨牌，實在是傷腦筋，最後我們還是做出一台多功能的太陽能車來比賽，實在是非常有趣。

競賽也針對特殊生設置潛能組，參與該組比賽的信義國小陳同學，本身具有自閉、語言等多重障礙，她說，為了參加這一次太陽能車比賽，從上個學期就開始練習，學校也找小天使陪伴她在日常課餘時間做練習，完成比賽很有成就感！

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