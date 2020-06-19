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新莊大拜拜21日登場　市圖中港分館限量100份「吃的平安符」借書免費送

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▲ 新莊大拜拜21日登場 新北市圖新莊中港分館限量100份「吃的平安符」借書免費送。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市圖新莊中港分館限量100份「吃的平安符」借書免費送。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

一度的新莊大拜拜即將到來，今年因應疫情取消歷史逾百年的遶境盛大慶典，但為了讓民眾仍可感受百年傳統宗教文化，新北市立圖書館新莊中港分館特別準備了100份祈福平安餅，將在新莊大拜拜21日當天，只要借閱3本書或新申辦借閱證，免費獲得祈福平安餅一份。

新莊中港分館內設置的新莊「在地知識學專區」，也展示有昔日新莊大拜拜慶典活動的相關照片，還有依照新莊老街特有在地性規劃的「新莊人的生活地圖」，透過文獻、文物、圖片、影像等史料，讓民眾可以認識新莊的重要慶典、特色 風俗、廟宇古蹟、巷弄歷史、民俗技藝產業等人文風情。

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新莊分館主任李伯華指出，俗稱新莊大拜拜的地藏庵文武大眾爺慶典活動自清代至今已超過百年歷史，不但是新莊地區重要的宗教活動，也是新北市重要的無形文化資產。「鹹光餅」是每年新莊大拜拜的必備品，號稱為可以吃的平安符，每年大眾爺繞境時，官將首均會沿途發送鹹光餅，供信眾索取吃平安。

李伯華表示，今年因應疫情取消日、夜巡遶境活動，圖書館因此特別準備「吃的平安符」，經過請神過香爐後，分送讀者送上平安祝福。圖書館同時推出3場走讀活動，21日在地畫家簡文仁老師將帶大家探索及繪畫新莊舊日街區；7月4日與8月1日在地文史學者曾素月老師的新莊廟街探索之旅，將帶大家深入體驗新莊傳統行業與美食，感受最道地的在地文化體驗。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢：https://www.library.ntpc.gov.tw/

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