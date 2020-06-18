獨／新北驚爆校園霸凌！限動辱「破X」...國1女崩潰自殘　同學嗆：期待上新聞欸

▲國1女遭受同學網路霸凌辱罵「破麻」，母親不忍蒐證後堅決提告。（圖／記者陳豐德攝）



記者陳豐德／新北報導

就讀新北市某高中國中部7年級的13歲女學生「小憶」（化名），6月6日收到隔壁班男同學喝醉傳來的訊息「妳想不想破？」、「我想X妳」等語，沒想到幾天後鬧得全班都知道，同學見到小憶媽媽發文護女兒，還在底下留言嗆聲，甚至在社群軟體IG發限時動態，辱罵小憶是「破麻」，讓她一度想輕生並罹患憂鬱症，媽媽表示將堅持對霸凌女兒的同學提告，討回一個公道。

6月6日凌晨1點多，隔壁班的男同學突然用臉書私訊小憶，問她「妳是不想被X」、「還是我幫妳破」、「回答我可以X妳嗎」，並坦言自己因為分手酒喝多了，小憶當下勸阻他酒少喝點，不料這段言語騷擾的經過不久後在班上流傳開來，讓小憶相當困擾。

小憶母親得知消息並到學校處理後，在個人臉書上寫下「全班都知道我這個媽是非常嚴厲非常兇悍」、「一切交由學務處通知你父母親」等文字，沒想到卻引來同班同學在底下留言嗆聲，同學還將對話截圖放到班級同學群組內，不久後小憶就被踢出群組內。

▼隔壁班男同學失戀後酒醉對小憶言語騷擾，不料消息事後全班都得知。（圖／當事人提供）



▼同學在小憶母親臉書發文底下留言嗆聲。（圖／記者陳豐德翻攝）



同班另名女同學「涵涵」透過臉書關心小憶，小憶邊流淚邊打下「不用知道我在想什麼」、「你要幫我什麼？群組說成這樣，是傷到誰？傷到我！」此時母親發現小憶異狀，為保護她不再受傷害，將她的同學好友通通封鎖，不料此舉卻徹底惹怒涵涵。

涵涵將對話截圖後13日發在IG摯友限動，並打下「破麻還敢看我限動喔」、「自己造成的錯不會自己處理，動不動說你神經錯亂才會亂講話，知不知道你已經在唬爛了」、「我好心開導你不領情就算了，封我」、「不要臉的小姐，名字也不用馬了」等語，將小憶的照片與名字全部揭露。

另名女同學更截下限動後再轉發，嗆聲「所以破媽說好的記者跟爆料公社還有法院勒」、「期待上新聞欸我，不然我們XX（學校）就紅起來的說」。校方在得知消息後，15日一早立即安排主任教官到班級內進行約束，強調網路霸凌的可怕，與宣導相關法律嚴重性，並啟動調查。

▼涵涵傳訊關心後被小憶母親封鎖，讓不知真相的她氣炸。（圖／當事人提供）



▼涵涵在IG限動公布對話辱罵小憶「破麻」，另名同學也截圖轉發。（圖／當事人提供）



小憶被如此網路霸凌，精神上徹底崩潰，母親接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，她有段時間將自己反鎖在房間並想要自殘、輕生，後續到醫院確診為憂鬱症，目前正在服藥治療，並且不敢再回到學校內，將安排轉學讓女兒到新的環境就讀。「給他們一個教訓吧」母親堅決地說，並表示已經跟霸凌方家長後說過一定會提告，將擇日到派出所製作筆錄。

對此，學務主任表示針對男同學言語騷擾，校方得知訊息後已經立即召開性平委員會，但由於小憶母親擔心調查過程會造成二次傷害，且男同學酒醒後就打電話致歉，所以決定予以原諒，對此校方予以尊重。此外IG霸凌部分，校方接獲消息後隔日就將雙方家長通知到校協調，學校也會依校規對2名網路霸凌同學論處，並啟動輔導機制協助小憶及其餘同學能走出內心陰霾。

立勤國際法律事務所律師劉韋廷分析，同學在網路霸凌此舉已經涉犯《刑法》公然侮辱罪嫌，可處拘役或三百元以下罰金；在社群媒體IG辱罵「破麻」等語，因傳播更廣也已構成刑責較重的加重誹謗罪，可處二年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金，此外小憶母親也可提起民事上的精神撫慰金求償；男學生傳「破處」等詞語則涉及到性騷擾防治法第2條的規定，依照第20條可以處1萬元以上10萬元以下的罰款。

▼小憶被確診罹患憂鬱症，家屬堅決提告求償。（圖／記者陳豐德攝）



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