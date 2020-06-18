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台中梧棲港男想不開　海巡員勸阻無效！他轉身跳海獲救

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▲男子突然情緒失控跳海，海巡人員見狀立即下水救援，將男子成功救起。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲男子突然情緒失控跳海，海巡人員見狀立即下水救援，將男子成功救起。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名男子17日晚間於梧棲漁港浮動碼頭情緒低落，海巡人員獲報即前往查看，未料安撫過程中，男子突然情緒失控跳海，海巡人員見狀立即下水救援，將男子成功救起，並將他送往梧棲童綜合醫院治療。

海巡署第三岸巡隊梧棲安檢所17日晚間10時許，接獲台中港務警察總隊漁港中隊轉民眾報案，一名男子於梧棲漁港浮動碼頭疑有輕生意圖，立即前往現場處置，並同步通報台中港務消防隊防風林分隊協助，試圖安撫男子情緒。

未料勸說途中，男子情緒依然激動，突然衝向港邊一躍下海，海巡人員見狀隨即下水實施救援，成功救起該名男子。經消防人員初步檢查，男子雖未有明顯外傷，但精神狀況仍然不穩，遂將他送往童綜合醫院就醫。

第三岸巡隊呼籲，民眾應珍惜生命，循求各類管道援助，若民眾有需要海巡人員提供協助時，歡迎撥打海巡署「118」免費服務專線，海巡人員將竭誠為民眾服務。

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