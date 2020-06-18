被控殺病父再弒母詐50萬理賠金　「顯微鏡還清白」...王忠義3度判無罪

▲王忠義被控殺母，台中高分院18日更一審仍判無罪。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

2014年，南投縣民王忠義夫婦涉嫌殺父弒母一案，一審時殺父部分判無罪，殺母部分王被判無期徒刑；二審法醫解剖王母遺體，查出出血部位無外傷，認為王母為單純落水意外溺斃，判決王忠義無罪，檢察官不服提起上訴，台中高分院更一審18日上午再度宣判王忠義無罪。可上訴。

南投地檢署查出，王忠義、陳麗雅夫婦因不堪長期照顧久病的父親，2014年5月底，將王父載至南投縣仁愛鄉北港溪上游，持鐵器敲打王父致死；由於王忠義夫婦無業四處積欠卡債，2人為王母投保50萬元後，同年10月間，將王母帶到國姓鄉種瓜溪上游，將其推落溪中溺斃。一審將王忠義判處無期徒刑。

但二審查出，王忠義夫婦在案發前，仍有零星工作收入，且累計有63萬餘元存入其父母或兒子的郵局帳戶，王忠義積欠銀行的卡債，雖有45萬餘元未繳，但均屬發生在2007年以前的債務，實質上已成為銀行呆帳，無法對王忠義執行到任何財產。而王母生前持續領取津貼，由王忠義支配作為全家人生活所需，因此認為檢察官起訴王忠義為詐領50萬保險金而殺害自己母親，動機尚屬牽強。

王母遺體經檢察官、法醫師相驗，均未發現有人為加工溺斃所常出現的抵抗傷或明顯人為外傷，而解剖後發現，王母有右上背肌肉出血、肩部肌肉出血，經法醫師於審理中提出顯微鏡檢查結果，確認是橫紋肌斷裂所造成的出血，該出血部位所相對應之皮膚及皮下組織並無外力造成外傷，並參考國外法醫學文獻，也證述於單純溺斃個案中，有超過半數以上個案均出現類似因垂死前用力掙扎、過度伸張、收縮導致橫紋肌斷裂所呈現的出血情形，因此，本案極可能是單純意外落水溺斃。

合議庭調查結果，認檢察官所提出的證據，並不能讓法官認定王忠義有罪。因此維持原審對陳麗雅無罪判決，改判王忠義無罪。

台中高分檢檢察官不服，認定是外力所致，查出他載走病重的父親，用鈍器重擊父頭部致死；而王母頭部左前額撕裂傷，是鈍力傷，傷口還有沙子，認定王忠義從後抓住母親往水裡壓制撞到水裡硬物溺斃，遂提起上訴，由台中高分院更一審法官審理，合議庭法官判王忠義無罪。至於殺父部分，2019年經最高法院駁回，判決無罪定讞。