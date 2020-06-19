三倍券加碼不夠　柯文哲允研議加碼送門票、限量悠遊卡滿額禮

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內進入振興經濟的階段，行政院推行的振興三倍券預計7月上路，地方搶商機盼留住消費。台北市觀傳局日前推出場館銅板價優惠，但議員陳重文認為吸引力不夠，建議比照百貨公司滿額禮，消費滿額送門票、PS4限量悠遊卡等。對此，台北市長柯文哲允諾「可以」，請副祕書長陳志銘統籌。

▲柯文哲議會專案報告。（圖／記者黃克翔攝）

台北市議會19日進行專案報告。國民黨議員汪志冰質詢時問，從醫師專業角度，整個觀光客、商務客的開放時間點？柯文哲說，自己每天監看2個數字，24小時世界每天新增案例跟美國新增案例；以目前國際間每天新增超過8萬病例，「邊境管制一放寬，感染就會進來」，在可見的時間內沒辦法解決，年底也沒機會。

▲汪志冰。（圖／記者黃克翔攝）

汪志冰指出，台北市觀光商務旅館全國最多，但現在卻僅剩不到10%住客率，6月7日解封後，中南部、離島，飯店一房難求，台北市飯店卻是一人難求。汪批評，北市現有方案都針對場館優惠，根本幫不上任何忙，要想對策拯救觀光旅館，吸引民眾入住，對業者才最實際。

議員陳重文則現場播放「台北冷悽悽」歌曲，並PO上士林夜市蕭條慘況。柯文哲說，統計數字上，國際觀光有90%都會在台北停留，台北市主要是國際觀光客，花東澎湖幾乎爆滿，台北市沒辦法解決，「做國際觀光影響很大，內需還好」。

▲陳重文。（圖／記者黃克翔攝）

陳重文問到，針對三倍券是否還有商圈加碼的計畫？柯文哲表示，目前是用抽籤方式，明天早上會公布敬老卡、愛心卡的加碼方案，至於學生部分還在設計，目前規劃只限於高中生。

但陳重文質疑，加碼敬老卡，老人花3000補3000，用電子支付的話可能會花不完。柯文哲笑說，「每個孫子都會拜託阿公幫忙買」；但他也坦言，6千元要老人消費，恐怕也花不完。

陳重文建議，雖然推出「台北go了沒」場館銅板價，但吸引力不夠，建議比照百貨公司滿額禮，滿額送動物園、兒童新樂園門票或是限量悠遊卡等。對此，柯文哲允諾會研議，並交由副秘書長陳志銘統籌。