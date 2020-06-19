不滿北市重複拍片宣傳　游淑慧：台北的山這麼厲害要一直拍？

▲柯文哲議會專案報告，黃珊珊、柯文哲等幕僚備詢。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

投石、幫推兩家公司遭爆料大量接政府標案，4年海撈8千多萬，引發外界討論。儘管台北市長柯文哲保證台北市沒有問題，但北市議員游淑慧踢爆，幫推、投石也拿下北市多個標案，最誇張是以100萬拍攝台北山林宣傳片，另外還花1500萬請國家地理頻道拍攝同樣題材？難道台北人、台灣人比較低階看便宜的，外國人就看貴的？

投石、幫推兩家公司遭爆料大量接政府標案，4年海撈8千多萬，但其幕後主導疑為中華文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶，2位都是綠營文宣要角，在多場選舉扮演重要操盤統合，與綠營高層關係匪淺，引發外界討論。

游淑慧19日專案報告時爆料，投石、幫推分別在2016年7、8月成立，接著就接拍柯市府就職2周年影片，「一成立就可以幫拍，你還真是給新創公司機會」；游指出，投石媒體得標案子以北市觀傳局給最多，106、107、109年累積給了超過1千萬的案子。

「要不要去掉調看觀傳局平均一部影片的費用多少？」游淑慧接著指出，有一部很妙，跟最近的台北大縱走有關係，叫做你不知道的台北山林篇，台北的山到底要拍多少支影片？大地工程處也要藏一筆預算，觀傳局也要來拍，台北的山就是這樣你要拍多少部才夠？山林篇拍一部、大縱走拍一部，山林篇只要100萬為什麼大縱走要1千多萬？

對此，柯文哲表示，「那個等級不一樣，大縱走那個是Discovery」；工務局長林志峯解釋，Discovery還有包含託播跟頻道的費用，單影片是590萬。劉奕霆受訪則說，兩家公司在觀傳局的標案都是公開評選，並無其他問題。

但游淑慧仍不滿，山林到底要拍多少？為什麼不可以整合？台北的山有這麼多樣化是不是？柯文哲答覆表示，「對象不一樣」；游仍怒嗆，副市長黃珊珊說台北大縱走因為國人都不知道特色所以要拍影片，結果國人都不知道你拍宣導影片，怎麼樣給國際看比較高級要5百多萬，給台灣民眾看的就要另外拍一部成本低的100萬的？

游淑慧納悶，不可以一部影片國人看、國內國外都用這部來行銷嗎？既然花了5百多萬給Discovery拍了，那一定是非常精彩，為什麼台北市民的比較低階、看一部100萬的就可以？台北的山有這麼厲害就對了要到處一直拍？