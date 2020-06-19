46歲女在武漢篩檢陰性！　搭火車去四川後確診了「感染源成迷」

▲武漢市民戴口罩排隊，準備進行檢驗。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據四川衛健委19日通報，四川6月18日0到24時新增無症狀感染者1例（省外輸入）。女患者6日從武漢乘火車抵達成都， 18日核酸檢測陽性。目前，四川全省183個縣（市、區）全部為低風險區。

官方通報，無症狀感染者為胥姓女子，46歲，四川德陽人，常住湖北武漢，6月3日在武漢當地接受檢測，新冠病毒核酸陰性，6月6日乘火車抵成都，後轉乘火車返回德陽。

她6月7日乘私營車輛再次去成都，暫住青羊區長順下街69號一旅館，6月7日到6月16日間多次到四川省人民醫院就診，在醫院門診監測體溫正常，無異常症狀。

6月18日女患者在入院前篩查中，被檢測發現新冠病毒核酸陽性，無其他異常症狀，診斷為無症狀感染者，現已轉至定點醫院隔離治療。她在成都期間曾到長順下街及省醫院周邊活動，乘坐公共交通時均佩戴口罩。目前，疾控機構已組織消殺隊伍，對病人住處進行消毒，並指導相關場所做好日常消毒。

截至6月18日24時，成都市累計報告確診病例193例，累計出院174人，死亡3人，其餘16例境外輸入確診病例正在定點醫院隔離治療。現有7例無症狀感染者正在接受集中隔離醫學觀察，其中1例為武漢輸入，6例為境外輸入。

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