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釣魚台爭議　藍議員逼黃偉哲表態：釣魚台是台灣人的

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▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑，特別拿著印有釣魚台圖像上寫著共赴釣魚台宣示主權的看板，遞交黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑，特別拿著印有釣魚台圖像上寫著共赴釣魚台宣示主權的看板，遞交黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

釣魚台主權議題又在國內掀起熱議，台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑在18日總質詢，以一系列民進黨蔡英文、陳其邁執政前罵前總統馬英九保釣影片，對照現在民進黨執政逢日必軟自打嘴巴的可笑，問市長黃偉哲是熱血的保釣人士嗎？黃偉哲市長說，自始至今關心慰安婦議題，並強調釣魚台是台灣人的。

李中岑詢問黃偉哲市長，在大學時代是否是位關心公共議題、參與學運的熱血青年，因為市長跟前朝市長完全不一樣，既親民又沒架子，還願意為鄉親撩下去，願意拍各式文宣促銷台南的農特產品，市長頭戴文旦皮書說是羅馬競技生死鬥全糖武士，促銷牛蒡、文旦和英雄麵。黃偉哲有點靦腆的說，大學是很久以前的事了，他沒有偶像包袱，所以為了鄉親各種犧牲照都沒有關係。

李中岑指出，蔡英文本來被網友諷刺說是空心菜，執政無能，卻因為反送中支持香港人護主權嗆中國，連任總統選舉時名調在20歲左右年輕人部分一下竄升到38.9%，空心菜成了辣台妹，現在台灣真的面臨護釣魚台主權時刻，民進黨已經執政了，做了些甚麼？

先回顧一下陳其邁在馬英九執政時批，釣魚台的主權維護必須是政府拿出行動的時後，不是辦作文比賽或是發行郵票這些枝枝節節作秀行為。假如馬英九要保護釣魚台，那就到釣魚台辦釣魚比賽，軍隊再出動捍衛漁民權益，辦釣魚比賽比發行釣魚台郵票更合適。

李中岑說，現在陳其邁做了甚麼？蔡英文做了甚麼？游錫堃還離譜的說跟日本，大家共同開發，民進黨真是逢日必軟，逢中必反，支持香港人護主權，台灣該如何護釣魚台的主權？她問黃市長，保不保釣？

蔡育輝說，我們不是叫你去釣魚，只是問要黃市長大聲說出來是否支持保釣？ 黃偉哲答，他認為釣魚台是台灣人的。蔡育輝、蔡淑惠、李中岑三人特別拿著印有釣魚台圖像上寫著共赴釣魚台宣示主權的看板，遞交黃偉哲，大讚黃偉哲有膽識有肩膀。

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