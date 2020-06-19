馬沙溝濱海遊憩區端午連假好去處 黃偉哲：著比基尼免費入園有火燒粽、鹹冰棒免費品嚐

▲台南市長黃偉哲、雲嘉南管理處長徐振能及馬沙溝濱海遊憩區執行長鄭文吉，共同重啟馬沙溝海洋休閒運動渡假中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



交通部雲嘉南濱海國家風景區管理處，舉辦「陽光、沙灘、比基尼-馬沙溝海洋休閒運動渡假中心開園記者會」，由台南市長黃偉哲、雲嘉南管理處長徐振能及馬沙溝濱海遊憩區執行長鄭文吉，共同重啟馬沙溝海洋休閒運動渡假中心，6月25日至27日連假前3天，邀遊客穿著比基尼享免費入園！還有機會帶走千元鈔票。



封園2年，經雲嘉南管理處投入約5000萬元進行變裝的馬沙溝濱海遊憩區，在重新打造各項新設施、修繕、美學裝置後，配合交通部7月1日安心旅遊啟動及暑假觀光熱潮，預定於6月25日端午節開園試營運！市長黃偉哲再度著花襯衫、草帽行銷馬沙溝濱海遊憩區，市議員方一峰、蔡秋蘭也踏上沙灘，揪大家一起來海邊玩。



台南市長黃偉哲表示，感謝雲嘉南管理處盡心力重新修繕，讓馬沙溝海洋休閒運動渡假中心熱力回歸，該遊憩區重新開幕之後可以連接七股賞黑面琵鷺、北門雙春濱海遊憩區、南鯤鯓、安南區西側、安平黃金海岸等，大台南的海岸線連成一氣更臻完美；台灣四面環海，沒有理由在海洋親水遊憩區塊缺席，因此市府一定與雲嘉南管理處密切合作，開設更多的親水好去處，而水上活動最重要的是重視安全，台南連續兩年在暑假期間沒有年輕學子溺水情事，希望今年保持紀錄，疫情加零，戲水意外也要加零！





6月25日至27日連假前3天，遊客穿著比基尼能免費入園！配合端午佳節，每日前100名入園者（憑票根）還可品嚐馬沙溝限量特產──口感絕佳的「火燒蝦粽」。6月25日開幕當天一系列精彩可期的活動有鹽洗攻略泡泡Party、有機會帶走千元鈔票的抱冰大賽、吃冰競賽等互動式活動及免費品嚐台南特色冰品，還可搶先遊玩各項無動力水上運動沁涼設施。





雲嘉南管理處長徐振能表示，馬沙溝海域因受沙洲屏障，內海風浪不大，相當適合進行各項水域遊憩活動，為不影響環境生態保育及低碳營運的目標，即利用舊港堤防內、外泊地不同之水域狀況，導入螃蟹船、衝浪、風帆、獨木舟、立槳、風浪板、水上腳踏車、海上迷宮闖關等無動力水域運動。未來也有機會結合大學產學合作，發展專業化、國際化之水域活動訓練場地，結合周邊資源舉辦大型水域運動競賽，效法菲律賓蘇比克灣成為國內最具規模之水上無動力遊憩區。

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