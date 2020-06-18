振興台南經濟　藍營議員請黃偉哲發1千元現金給市民　

▲國民黨籍台南市議員蔡育輝、蔡淑惠和李中岑，建議台南市政府學習澎湖，發放1千元現金來振興台南經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲最新民調滿意度高達81％，國民黨籍台南市議員蔡育輝、蔡淑惠和李中岑，在市議會質詢中，請黃偉哲市長改變勤儉美德，建議台南市政府學習澎湖，發放1千元現金來振興台南經濟。

蔡淑惠議員率先恭喜黃偉哲在遠見的名調，滿意度大幅增加到81％，觀光治安是六都第一，教育、警政、治安、經濟和就業，全國進步第１名，跟前朝賴清德名調從最高的82％直線下降調到65％相比，希望黃偉哲執政團隊能越來越好，希望黃偉哲有識人之明、有納賢之能，這才是領導者的最高能耐，歷來良臣將相之所以能強國富民，都是因為有懂得用人、禮賢下士的賢君！





接著蔡淑惠請南區區長蔡秀琴站上備詢台，現場LED質詢螢幕打上官僚區長。 蔡淑惠先秀出一張台南市社會局因應疫情急難紓困實施方案的圖片，詢問社會局長若區公所員工在區長蔡秀琴得知這訊息前發公布給民眾得知，可觸犯任何規定。社會局長陳榮枝答說，這本來就是要對市民公開的紓困訊息。



蔡淑惠開始解釋請南區區長蔡秀琴備詢始末，原來南區公所一位員工比蔡秀琴區長早一步拿到社會局的紓困方案，得到直屬長官同意就公布出來，沒想到蔡秀琴區長得知後勃然大怒要求區公所政風，在違反員工自由意志下，強行取得員工手機資訊，憲法保障人民秘密通訊自由，是誰授權區公所政風室違法？蔡淑惠詢問市府法制處長尤天厚，區公所政風行為合法嗎？尤處長答說不可以。

蔡淑惠進一步指出，蔡秀琴區長不體恤基層里長，所以有里長串聯缺席里長座談，沒想到這位市長紅人不想辦法溝通，反而對外放話，里長不出席就做記號，而且這位區長還在市府同時間分兩場地舉辦的活動中，因為大多區長參加其中一場，蔡秀琴區長就選擇人少的一場，沒想到蔡秀琴抵達會場，居然對鄉親說，大多的區長不重視你們。

蔡育輝議員也指出黃偉哲團隊中還有白目的局長「衛生局長陳怡」，只要議員為監督市政跟衛生局調資料，陳怡一定拖兩三個月才給資料，衛生局真的無法跟其他局室相比，議員直接跟陳怡局長溝通，他姿態依舊非常高，就算議員說如果逃避監督請他離開質詢台，陳怡還會回嘴說，正好到後台休息，黃偉哲市長這麼努力，市民也看到黃市長努力給予高名調的肯定，若放任這些官僚區長、白目局長，市長名調有可能翻轉，市長用人不可不慎。



李中岑議員則說，勤儉是黃偉哲市長的人格特質，但對市民則要大方，澎湖已經開先例，加碼振興贈縣民5百元現金，因為要印振興券要印刷費，直接省了發縣民，黃偉哲市長是否願意發1千元現金振興台南經濟？黃偉哲市長則說「會考慮」。

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