加拿大駐台北貿易辦事處拜會市長黃偉哲　盼雙方經貿文化合作「加」分

▲加拿大駐台北貿易辦事處芮喬丹代表，偕其辦事處貿易暨投資處羅杜安處長一行4人，拜會台南市長黃偉哲，雙方就經貿、文化合作交換意見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

加拿大駐台北貿易辦事處芮喬丹（Jordan Reeves）代表，18日偕其辦事處貿易暨投資處羅杜安（Duane Robson）處長一行4人，拜會台南市長黃偉哲，雙方就經貿、文化合作交換意見，台南市交通局長王銘德、經發局副局長蕭富仁、新聞及國際關係處長蘇恩恩、文化局主任秘書林韋旭等均與會討論。



台南市長黃偉哲表示，上次與芮代表會面是在去年7月，當時雙方曾就台南捷運相關事宜進行討論，很高興在不到１年的時間內，芮代表就親自來台南討論雙方經貿、文化合作事宜。



黃偉哲市長提到，加拿大與美國之間的邊境很長，新冠肺炎案例卻較美國相對少，台灣到目前也跟加拿大一樣守得很好，今後也會繼續努力。





黃偉哲表示，台加之間的合作並未因疫情受阻，今年雙方不但簽署了AI等科技產業的備忘錄，也在5月底建立了雙方有機產品的相互認證，黃偉哲市長希望台南今後能跟加拿大有更實質的交流。



芮喬丹代表說明加拿大十分重視與台南的合作，目前成功大學已與6家加拿大的大學簽署合作備忘錄（MOU），此行他也特地拜訪了加拿大位於台南科學園區的廠商，以及台達電、保瑞等高科技、生技業廠商。



芮喬丹代表說，也希望有機會牽線雙方原住民藝術家合作，共同策展，由於加拿大駐台北貿易辦事處目前正規劃於9月在台南辦理「加台創新交流年」，屆時希望邀請黃偉哲市長出席，並希望未來雙方無論在高科技、軟體、經貿、文化都有進一步的合作。





芮喬丹代表於2018年上任，去年曾親自參加台南市國際龍舟錦標賽，體驗台南的美食與文化，留下美好印象，這次來到台南也將多停留兩天，與家人一同享受台南美食，黃偉哲市長力邀芮代表多來台南享受安心旅遊，期待這次的會談能創造許多合作的契機，為雙方關係「加」分。

・下殺2.7折・歐式風情不用出國・隨手拍都是美照