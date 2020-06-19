夜班男實測「好市多神器」超過24小時冰塊還在！　內行曝2大缺點

▲超過24小時冰塊還在的保冷杯。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

夏天很多人習慣喝冰水，容器的保冷功能就很重要！一名網友最近看到不少人購買某款保冷杯，心動的他終於在前幾天入手，周二上夜班拿出來使用，裝滿冰塊與飲用水，想看看是否真的像大家推薦的這麼好用，結果實測成果讓他目瞪口呆，「整整超過24小時....竟然還有冰塊。」

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，「使用後真的超誇張的」，他周二凌晨12點才把冰塊與水裝進保冷杯，照理來說幾小時過後冰塊就會融化，冰水也會慢慢變回常溫，結果到了早上水還是保持冰涼狀態，冰塊也尚未融光，可見保冷效果相當出色。

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隔天早上下班後，原PO將還沒喝完的冰水放在桌上，直到晚上11點30分進公司，正要拿保溫杯去清洗時，意外發現裡面竟然還有冰塊，距離一開始裝進冰水已超過24小時，就算是先前超紅的冰霸杯也不一定有這種威力，「保冰效果真的很好...而且價格也不貴！」

▲不適合拿來裝熱水。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



網友紛紛大推，「我直接把他（它）當冰箱在用」、「我也覺得CP值超高的」、「真的保冰效果好，家裡面已經買四隻（支）了」、「去露營，星期五晚上7點裝滿冰塊，星期日早上收帳還有冰塊（雖然不多），覺得很可以了。」

不過，也有人點出這款保溫杯有2個缺點，1、笨重：由於容量1200cc，裝滿水以後很難隨身帶著走。2、不適合裝熱水：使用說明有提到這款是用來裝冰水或常溫水，保溫效果稍微遜色。網友指出，「這個裝冰的可以，裝太熱的水就不行，我之前裝飲水機的熱水，結果幾次之後蓋子就壞了」、「我兒子說，如果在捷運上遇到壞人，還可以拿來當武器（因為裝了水後會很重）」、「保溫12小時，保冷24小時。」