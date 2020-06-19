熱炸！全台9縣市防極端高溫　基隆出現罕見現象

▲全台9縣市發佈高溫資訊。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

超熱！受到暖氣團籠罩影響，全台各地「酷熱」。花蓮縱谷因地理環境，已經連續3天超過38度，基隆更是在下午3點的時候直接出現37.6度，是相當罕見的現象。

今(19)日持續受太平洋高壓影響，各地仍為晴到多雲，僅山區午後有零星熱對流發展；溫度方面，各地高溫可達約33、34度以上，氣象局針對東半部、基隆、大台北、南投及高屏地區發布高溫訊息，局部地區可達36度以上的高溫，其中花東縱谷缺乏海風調節，容易出現極端高溫38度左右。

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▲昨(18)日15時地面觀測風顯示，西部盛行西南風，其強度持續克制基隆北海岸的海風環流(左圖)；15時地面溫度圖顯示，空氣順著西南風經台北盆地流向基隆，仍持續被地表加熱，以致基隆氣溫高過台北(右圖)。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，明日至下週一(20至22日) 「滯留鋒」在北部海面徘徊，台灣大氣不穩定度略提高，清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海偶有零星短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，少部分鄰近平地有受影響的機率。

下週二至週四(23至25日)「滯留鋒」並未南下，天氣持續高溫炎熱；水氣增多，降雨亦較明顯，清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海有局部短暫陣雨，午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮透露，比較特殊的現象是15：05基隆的37.6度，不但平了設站(1946)以來6月的最高溫紀錄，且同時高於台北市則是很少見的。通常海風環流在下午1、2點，即會使沿海的氣溫下降，而昨日盛行的西南風，強度持續克制基隆北海岸的海風環流，故空氣順著西南風經台北盆地流向基隆，仍持續有效的被地表加熱所致，15：05 達到最高。