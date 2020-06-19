《歌劇魅影》睽違6年再來台　表演地卻驚現「五星旗」！官網急更換

▲不朽經典《歌劇魅影》第四度來台演出。（圖／翻攝自官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

百老匯音樂劇《歌劇魅影》將在睽違6年後，第四度來台演出，將於11月底開始在台北小巨蛋演出22場。有網友18日發現，在官方世界巡演日程表中，將展演城市「台北」前方放置了「五星旗」，引發熱議。不過在19日上午，官網已將「五星旗」換上中國民國國旗。

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▲有網友發現， 表演地點「台北」前方放置了「五星旗」。（圖／翻攝自官網）

《歌劇魅影》是百老匯史上最長壽的音樂劇，此次世界巡演從2019年新加坡為起點，11月抵達台灣站。團隊包含演員、樂手與工作人員共計130人的龐大陣容，華麗的場景、舞台特效機關和超過230套戲服也都原裝來台，全部需要24個達40英呎的標準貨櫃，以搬運所有舞台佈景道具。

▲19日早再打開官網時，已換上中國民國國旗。（圖／翻攝自官網）

然而有網友在國外官網查詢巡演日程表時，發現表演地點「台北」前方放置了「五星旗」，並於18日在PTT上發文，稱「沒想到竟然會有這種事！有人要去抗議一下的咩？」消息傳出引發熱議，鄉民們紛紛表示，「不用來了」、「原本想去的 一看到整個」、「不買了...本來想去的」。不滿的聲音似乎傳到《歌劇魅影》團隊耳中，19日早再打開官網時，「五星旗」已換上中國民國國旗。