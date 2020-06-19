北京新發地病毒比歐洲更老！　推測潛伏進口食品「被冷凍不會變異」

▲北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京新冠肺炎疫情嚴峻，病例多與「新發地市場」有關，中國疾控中心病毒病所14日、15日和17日先後3次進入收集標本。所長助理張勇透露，從基因組流行病學的初步研究結果看，新發地市場的病毒是從歐洲來的，但是它跟歐洲當下流行的病毒又有一定差別，「比現在歐洲流行的病毒要老。」

北京在連續57天無新增本地確診病例後，11日再次出現本地病例，突如其來的新冠病毒究竟來自何方，受到各方關注。中國疾控中心病毒病所先後3次進入收集標本，目前對幾十份陽性標本的全基因測序，還在緊張有序進行之中。

▲新發地市場連夜撤離上萬人。（圖／翻攝北京青年报）

中國疾控中心主任高福16日曾推測稱，「（新冠病毒）會在一些陰暗潮濕、比較污染、不好的環境潛伏下來，這是大家沒有想到的」，北京這次很可能不是6月初、5月底才出現的病人，很可能要提前推一個月，這裡面已經有好多無症狀感染或者輕型病人，才使得環境裡能有那麼多的病毒。

病毒病所所長助理張勇則指出，在新發地農產品批發市場的環境中，檢出大範圍的陽性標本，確實是一些提示，「這個病毒已經進來有一段時間了，如果說只是很短的時間，可能不會有這麼大的污染範圍，當然，這也還需要更多的數據來證實。」

▲北京封閉所有來自新發地市場肉類海鮮，商家配合下架採樣。（圖／翻攝新京報）

確定病毒流行時間的早晚，目前主要採取的是基因組流行病學的方法。張勇表示，從初步研究結果看，「這個病毒是從歐洲來的，但是它跟歐洲當下流行的病毒又有一定差別，它比現在歐洲流行的病毒要老。」

至於病毒究竟是怎麼進來的？張勇分析說，這其中涉及到好幾種可能性，比如病毒潛伏在進口冷凍食品當中，在從境外到境內的整個存儲、運輸的期間，病毒由於被冷凍沒有發生進化，所以不會發生變異。

他接著稱，也有可能病毒是在新發地市場等陰暗潮濕的環境裡潛伏，沒有被消毒、滅菌，在一定時間內突然暴露感染人，導致進化速度變慢，「最終我們看到的就是這些毒株更接近於歐洲老病毒。」