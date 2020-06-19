大陸單日再增32人確診　本土28例「全和北京有關」

▲北京爆發疫情。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委網站6月19日通報，6月18日0到24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例32例，其中境外輸入病例4例（廣東3例，甘肅1例），本土病例28例（北京25例，河北2例，遼寧1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為本土病例（均在北京）。

當日新增治癒出院病例4例，解除醫學觀察的密切接觸者227人，重症病例增加4例。

境外輸入現有確診病例91例（無重症病例），無現有疑似病例。累計確診病例1864例，累計治癒出院病例1773例，無死亡病例。

截至6月18日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例293例（其中重症病例13例），累計治癒出院病例78398例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83325例，現有疑似病例7例。累計追蹤到密切接觸者755832人，尚在醫學觀察的密切接觸者5856人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者5例（無境外輸入）；當日轉為確診病例2例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察4例（境外輸入3例）；尚在醫學觀察無症狀感染者110例（境外輸入60例）。

河北省新新增的2例確診，其中1人為雄安新區安新縣在北京新發地市場經營者，另1人為保定易縣在北京豐台區某餐廳服務員。遼寧省新增1例域外輸入新冠肺炎確診病例，是北京市確診病例的密切接觸者，為瀋陽市報告病例，屬輕型病例。

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