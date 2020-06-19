大讚北京防疫快如「閃電」！胡錫進：能為中國抗疫提供優質樣本

▲北京爆發第二波新冠疫情。（圖／記者任以芳攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，因應防疫政策，北京市突發公共衛生應急響應級別日前由三級調至二級，但中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨（18）日表示，「北京疫情已經控制住了」。對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進大讚北京的防疫措施，並強調要把這次處置疫情的全過程當作一次探索，為中國下一步的抗疫提供一個優質樣本。

針對吳尊友的言論，胡錫進認為「這真是太好了」，並在微博發文稱，這次北京的疫情來得突然，北京的動作也像閃電一樣快，算得上是速戰速決了，「雖然未來幾天還會有病例，但形勢一天天好起來看來已經可以期待」。

「北京的防控措施非常堅決、迅速，大家總體上也很配合，社會上雖然有點小牢騷，但都無礙大局。」胡錫進表示，希望北京的防控措施根據需求上得很快，放鬆乃至撤除過程也應隨著疫情好轉及時跟進。

他強調，「北京這次疫情之後，中國其他地方說不定什麼時候又會出新一波疫情，北京應當把這次處置疫情的全過程當作一次探索，為中國下一步的抗疫提供一個優質樣本。」

胡錫進認為，這波抗疫過程再次衝擊大量服務業的商家，希望在取得抗疫決定性成果的同時，減少上述衝擊始終是政府方面的重要考量之一，而且其結果也能對這種考量做出印證；「抗疫要不斷促進我們社會的團結和凝聚力，希望北京能夠成為一個榜樣」。

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