北京疫情控制住？港專家曝「超級傳播者」...流行病學統計無法預測

▲北京停課。（圖／記者任以芳攝）



記者邱茀濱／綜合報導

北京日前才爆發第二波新冠疫情，但中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今（18）日就說，「北京疫情已經控制住了！」對此，香港大學病毒學專家、醫學教授金冬雁卻認為，目前排查還沒完全結束，加上可能有超級傳播者的存在，這不是「流行病學的統計能預測的」。

綜合陸媒報導，吳尊友指出，北京市疫情控制住並不意味著明後天就歸零，而是說這些病例都是對既往感染病例的發現，不是新感染的病例，數量會越來越少；目前雖然不能說百分百找到感染病例，但通過流行病學調查，人員之間的聯繫，95%的病例都已經找到。

「『北京疫情已經控制住了』這種判斷是根據流行病學知識做出的一種推斷。」金冬雁，從發病日期看，如果6月13日是高峰，因為現在北京市已經全力防範，可能就會有效把傳播鏈給阻斷掉，但現在排查並沒有完全結束，所以傳播曲線還很難說。

他認為，新冠病毒的傳播存在超級傳播者的概率，這不是流行病學統計能算出來和預測的，所以不能忽視個體感染者可能對整個傳播曲線造成的影響，「現在我們應該積極透過抗體檢測、核酸檢測等手段把問題搞清楚」，並強調不能盲目樂觀。

▲北京爆發第二波疫情。（圖／路透）



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