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中共軍機一連3天擾台！《環球網》引述網友回應：狗吠火車也叫驅離？

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▲▼中共空軍運8 遠干及電偵型機由巴士海峽經宮古水道飛返原駐地。（圖／國防部提供）

▲中共運8電偵機近期出現台灣西南空域。（圖／國防部）

記者柯沛辰、林銘翰／綜合報導

中共殲10、殲11型戰機18日上午進入台灣西南空域，已是連續第三天擾台。中共官媒《環球網》引述解放軍東部戰區發言人張春暉先前所述，重申台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，「中國軍隊戰備巡航完全正當合法」。

國防部16、17日偵獲中共運8、殲10等軍機進入台灣西南空域。空軍司令部18日下午表示，中共殲10、殲11戰機再度進入西南空域，經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播驅離，共機飛離我防空識別區（ADIZ）。

這是共軍6月9日以來五度侵犯台灣ADIZ，也是近期連續第三天擾台。我空軍司令部強調，空軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，並採積極應處作為，確維國土安全，籲請國人放心。

中共官媒《環球網》指出，台灣媒體每次報導，均聲稱進行了所謂的「廣播驅離」，「有島內網民此前曾對此諷刺：『狗吠火車』也叫『驅離』？！」

報導引述東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校先前回應，「台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法。」

張春暉指出，解放軍針對當前台海安全、維護國家主權需要採取必要的行動，「戰區部隊有決心、有能力挫敗一切『台獨』分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。」

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