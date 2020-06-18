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解放軍機連3天擾台　陸委會：無助兩岸關係發展

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▲陸委會副主委邱垂正回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會副主委邱垂正18日在記者會上回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

解放軍機殲10、殲11連3天闖入台灣空域，累計今年以來，共機已12度現蹤台灣鄰近空域。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天指出，北京當局始終不放棄對台動武，持續對於我軍事打壓、挑釁、違反國安法、國際法，這無助於兩岸關係的正向發展。

邱垂正強調，政府兩岸政策立場一貫，不挑釁、不衝突，致力於維護台海區域的和平穩定，也會持續跟理念相近的國家保持互動合作。

▲中國的殲-10C戰機出廠試飛。（圖／翻攝自新浪）

▲中共的殲-10C戰機出廠試飛。（圖／翻攝自新浪）

邱垂正再次呼籲，「和平、對等、民主、對話」才是兩岸良性互動，維護台海和平穩定的最佳途徑。

另對於中原大學舉辦「海峽兩岸高校文化與創意交流論壇」，《自由時報》報導，協辦單位「福建省學生聯合會」背後接受共產黨青年團指導，內容可能是「假交流、真統戰。」邱垂正說，我方一貫支持兩岸大學生正常、健康的交流交往。

他補充，對於交往對象涉及對岸台辦組織、統戰機構等的情況，陸委會會加以注意，並與相關主管機關、教育部來進行了解。邱垂正還說，去年出中共提出「習五條」、兩制台灣方案後，加速對台統一進程，推動民主協商，企圖營造兩岸共議統一的假象，台灣人民對此高度反感。

空軍司令部18日下午表示，於上午偵獲中共殲10、殲11型戰機，進入台灣西南空域，經我軍空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播告警後，共機飛離我防空識別區，目前狀況均正常。

根據國防部公開訊息，今天是今年以來，共機第12度現蹤台灣鄰近空域，前11次分別為1月23日的空警500、轟6等；2月9日殲11、空警500、轟6等；2月10日轟6等；2月28日轟6等；3月16日空警500、殲11等；4月10日轟6、空警500、殲11等；5月9日運8等；6月9日蘇愷30等；6月12日運8等；以及6月16日殲10、6月17日的運8及殲10等。

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