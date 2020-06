印軍邊境衝突釀20死！解放軍傷亡數字仍未公開...胡錫進：這是北京的善意

記者楊庭蒝/綜合報導

中印15日發生邊境衝突後,至今緊張關係仍持續升溫,目前印媒指出印軍有20人喪命,解方軍也有43人傷亡,不過中方確切的傷亡人數仍未獲得官方證實。對此,《環球時報》總編輯胡錫進在微博表示,不公布傷亡人數可以避免兩國人民做比較,進而避免激起國民們的激動情緒,「這是北京的善意」。

▲ 中印邊境,拉達克地區(Ladakh)加勒萬河谷(Galwan valley)衛星影像。(圖/路透)

綜合印媒新德里電視台、法新社報導,這場「激烈肉搏戰」並未涉及槍擊事件,雙方士兵近身鬥毆、扔擲石塊,據傳中方使用釘飾棍棒攻擊,雙方之間的暴力肢體衝突持續數小時。值得一提的是,這是中印邊境45年來首起死亡衝突事件。

Chinese side didn’t release number of PLA casualties in clash with Indian soldiers. My understanding is the Chinese side doesn’t want people of the two countries to compare the casualties number so to avoid stoking public mood. This is goodwill from Beijing.