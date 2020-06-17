印軍邊境衝突釀20死！解放軍傷亡數字仍未公開...胡錫進：這是北京的善意

記者楊庭蒝／綜合報導

中印15日發生邊境衝突後，至今緊張關係仍持續升溫，目前印媒指出印軍有20人喪命，解方軍也有43人傷亡，不過中方確切的傷亡人數仍未獲得官方證實。對此，《環球時報》總編輯胡錫進在微博表示，不公布傷亡人數可以避免兩國人民做比較，進而避免激起國民們的激動情緒，「這是北京的善意」。

▲ 中印邊境,拉達克地區（Ladakh）加勒萬河谷（Galwan valley）衛星影像。（圖／路透）

綜合印媒新德里電視台、法新社報導，這場「激烈肉搏戰」並未涉及槍擊事件，雙方士兵近身鬥毆、扔擲石塊，據傳中方使用釘飾棍棒攻擊，雙方之間的暴力肢體衝突持續數小時。值得一提的是，這是中印邊境45年來首起死亡衝突事件。

Chinese side didn’t release number of PLA casualties in clash with Indian soldiers. My understanding is the Chinese side doesn’t want people of the two countries to compare the casualties number so to avoid stoking public mood. This is goodwill from Beijing. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) June 16, 2020

胡錫進表示，事件發生後，中印雙方的媒體和消息人士都相當關心，甚至有印媒私下前來打聽解放軍的傷亡人數，「請相信政府和解放軍處理邊界問題的能力，不要聽信任何來自邊境對我方傷亡人數的傳言。」

在事件爆發後，胡錫進曾於16日指出，第一時間就向消息人士得知中方也有人員傷亡，「中國確實不想與印度衝突，但絕不怕衝突。希望印度不要忘記歷史教訓，保持自知之明。」

最後，胡錫進也強調，如果印度在中印邊境挑起更大的衝突，對自己和地區都不可能有任何好處，「希望它不要從中國這裡討進一步的教訓」。