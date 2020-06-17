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印軍邊境衝突釀20死！解放軍傷亡數字仍未公開...胡錫進：這是北京的善意

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記者楊庭蒝／綜合報導

中印15日發生邊境衝突後，至今緊張關係仍持續升溫，目前印媒指出印軍有20人喪命，解方軍也有43人傷亡，不過中方確切的傷亡人數仍未獲得官方證實。對此，《環球時報》總編輯胡錫進在微博表示，不公布傷亡人數可以避免兩國人民做比較，進而避免激起國民們的激動情緒，「這是北京的善意」。

▲▼ 中印邊境,拉達克地區（Ladakh）加勒萬河谷（Galwan valley）衛星影像。（圖／路透）

▲ 中印邊境,拉達克地區（Ladakh）加勒萬河谷（Galwan valley）衛星影像。（圖／路透）

綜合印媒新德里電視台、法新社報導，這場「激烈肉搏戰」並未涉及槍擊事件，雙方士兵近身鬥毆、扔擲石塊，據傳中方使用釘飾棍棒攻擊，雙方之間的暴力肢體衝突持續數小時。值得一提的是，這是中印邊境45年來首起死亡衝突事件。

胡錫進表示，事件發生後，中印雙方的媒體和消息人士都相當關心，甚至有印媒私下前來打聽解放軍的傷亡人數，「請相信政府和解放軍處理邊界問題的能力，不要聽信任何來自邊境對我方傷亡人數的傳言。」

在事件爆發後，胡錫進曾於16日指出，第一時間就向消息人士得知中方也有人員傷亡，「中國確實不想與印度衝突，但絕不怕衝突。希望印度不要忘記歷史教訓，保持自知之明。」

最後，胡錫進也強調，如果印度在中印邊境挑起更大的衝突，對自己和地區都不可能有任何好處，「希望它不要從中國這裡討進一步的教訓」。

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