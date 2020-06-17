劉仕傑讚蕭美琴有折服外賓的魅力：1優點勝過無數資深外交官

▲劉仕傑、蕭美琴。（圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文16日晚間敲定由國安會諮詢委員蕭美琴出任駐美代表，成首位女性駐美代表。對此，前外交官劉仕傑17日在臉書盛讚「這會是台灣對美外交的一個新起點」，蕭美琴不僅有折服外賓的魅力，還能快速切換兩種語言，用美國人的思維脈絡去分析台灣的政情局勢，而這一點有無數資深外交官無法辦到。

劉仕傑指出，目前駐美代表處多數資深常任文官年紀都比蕭美琴年長，在傳統上論資排輩的外交衙門，這將會帶來新的衝擊，「而我相信會是正面的衝擊」，也將改變外交文官思維。

「外界知道美琴說得一口流利英文，但這不是最難得的。」劉仕傑表示，他過去曾有幾次帶外賓拜會蕭美琴，待會議結束後，外賓幾乎被她的魅力折服，據他自己的觀察，蕭美琴會用「美國人的思維脈絡去分析台灣的政情局勢」，其中包括用字遣詞都非常精準到位。

劉仕傑進一步解釋，這難得之處在於兩種語境下快速切換，必須面對台灣及美國的政治脈絡非常熟悉並快速找到對應，因此語文的流暢度，其實只是基本。過去他曾見過無數台灣職等很高的資深外交官，但講起英文常有「無法進入外國人文化脈絡」的問題，不過蕭美琴在這方面，將會令美國友人驚艷。

對於蕭美琴的從政經歷，劉仕傑也盛讚，蕭美琴豐富的民意代表跟地方政治的洗禮，不僅有助她對美處理國會工作、了解美國國會的生態，也有助強化與該國國會議員的互動。

劉仕傑認為，在美國總統川普強人政治的時代，當地行政部門相較過往有更多制度上的不確定性，因此比起行政部門，美國會的友台力量及對中政策較為穩定，而在這樣的背景之下，蕭美琴駐美是很好的選擇。

另外，針對蕭美琴為我國首位女性駐美代表，劉仕傑則透露，他對性別因素沒特別感覺，因為歐美有太多優秀女性外交官，是台灣這方面走得太慢，所以倒覺得特別去強調蕭美琴的性別特質，反而因此忽略了她的外交人格特質跟優秀能力。

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