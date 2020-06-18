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社子島開發未徵求居民意見討論　北市府遭監院糾正

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▲▼社子島自救會抗議柯文哲。（圖／記者林銘翰攝）

▲社子島自救會日前抗議柯文哲。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

台北市社子島早期遇颱風易淹水，禁建至今已超過50年，目前仍列限制開發區，歷任台北市長都曾提出開發計畫，現任市長柯文哲上任後採「生態社子島」開發計畫案，土地取得則採用區段徵收方案，也因此造成市府與居民爭議未止。對此，監察院16日審查監察委員趙永清、高涌誠的提案，通過糾正台北市政府，並要求內政部檢討改進。

依照台北市都發局提供資料顯示，社子島開發計畫案須通過4步驟，包含都市計畫、區段徵收計畫、防洪計畫、環境影響評估。主要計畫經內政部審議通過，台北市都委會日前修正通過細部計畫後，仍有環評、區段增收計畫審議。

趙永清表示，台北市政府規劃社子島開發方向，事先未和當地居民充分討論及徵求其意見，包括開發方向i-Voting（公民投票）作業及居民安置計畫意願家戶訪查作業均有不周，經監察院調查後發現共有8項違失，應立即檢討改進。

▲▼監察院審查趙永清、高涌誠的提案，通過糾正台北市政府。（圖／記者林銘翰攝）

▲監察院通過糾正台北市政府。（圖／記者林銘翰攝）

趙永清指出，社子島自民國59年以來，迄今已被禁建50年，居民生存權益受到重大侵害，市府早應積極處理是否開發事宜，卻延宕數十年仍未完成，實有疏失。台北市作為全台首善之都，各項資源豐富，理應能處理一萬多人口的社子島，若要開發就得鼓勵專家學者投入，引進專家學者的智慧，甚至研議是否訂定特別條例專案處理，以有效處理社子島之開發事宜。

趙永清說，台北市政府辦理「台北市士林區社子島地區開發計畫」，對社子島開發方向之規劃，於提出方案前，事先未和當地居民充分討論及徵求其意見，作業程序顯有不周。此外，市府辦理社子島居民安置計畫意願家戶訪查作業亦存有瑕疵，召開問卷調查公開說明會之通知作業，也未提前於適當時間通知當地里長、居民，致與會人數甚少，導致居民無充分時間瞭解相關資訊。

趙永清表示，社子島自民國59年被劃定為禁建區之後，其土地資源的利用受到重大影響，部分人口因此外移，整體社子島之發展明顯停頓，呈現沒落衰敗景象，昔日繁華幾乎落盡。由於未發布細部計畫，因此社子島缺乏道路、水電、共同管道等基礎建設，甚至連一個便利超商都沒有，也沒有衛生下水道的接管，可稱為台北市基礎建設最落後之地區。

▲▼社子島自救會抗議柯文哲。（圖／記者林銘翰攝）

▲社子島自救會日前抗議柯文哲。（圖／記者林銘翰攝）

趙永清指出，相較於台北市其他地區，市府在社子島並沒有投入適足的公共建設，因此市府開發社子島，應以彌補居民權益長久被犧牲的角度，從優考量各項規劃，從寬編列財務計畫，投入較多的資源，以減少居民的負擔。此外，由於台北市相較於其他縣市財務狀況較佳，因此辦理社子島都市計畫案時，不必像其他財務狀況較差之縣市，非考量使用區段徵收作為土地開發手段不可。

趙永清說，經過監察院諮詢專家學者意見，有學者建議社子島規劃開發方向應由下而上，由當地居民共同討論出一個共同的願景，並由居民主導規劃，再送由政府審議並與居民共同協商，妥適調整修正。

▲▼社子島自救會抗議柯文哲。（圖／記者林銘翰攝）

▲社子島自救會日前抗議柯文哲。（圖／記者林銘翰攝）

高涌誠表示，台北市的人口大約為260萬至270萬人，其中社子島不會超過1萬5千人，現在的政治人物講究選票，很可惜1萬5千人沒有代表性的聲音出來，因此社子島的居民才是弱勢，市府應該要用最有保障的方式保障弱勢者的權益，但顯然還是有很多粗糙的地方。

高涌誠指出，台北市作為資源最豐富的首都，應該先將能夠容納1萬5千人的社會住宅「弄出來再說」，否則區段徵收要將居民全部遷走，「是讓他們自生自滅嗎」。他也質疑，歷屆的台北市長都想要開發社子島，但至少應該先提出安置計畫。

高涌誠說，即使要實施全區區段徵收，也要有足夠安置的計畫先行，「不是先做了、然後居民再說」，至少要先讓台北市議會通過的自治條例，保障法律的確實性與安定性，很可惜大家都急就章，要在市長任內做出政績，造成民眾有很多不滿的地方，他呼籲北市府「不要搞得跟苗栗大埔一樣」。

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