南極6800萬前「卵化石」解密　母親疑似海洋最強掠食者「滄龍」

▲神秘化石是6800萬年前巨大爬行動物的卵。（圖／路透）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國與智利研究人員於2011年發現「神秘化石」，多年以來無法辨別其中的奧秘，一名德州大學（University of Texas）科學家勒壤得（Lucas Legendre）近日忽然意識到，這是放氣的「卵」化石，可能是滄龍（Mosasaurs）的爬行類動物所產下的，而個體大小突破了軟殼卵可以生長的極限認知。

根據BBC報導，研究人員是在南極發現這個化石，猜測它屬於6800萬年前的巨大爬行動物的卵，尺寸為28厘米乘18厘米，是目前發現最大的卵化石。研究人員說，能夠產出這種大小的卵，這種類型的動物至少有7米長。

▲研究小組認為，卵化石可能是滄龍所產下的。（圖／路透）



勒壤得表示，儘管化石的大小屬於巨型恐龍體型的動物，但軟殼完全不同於恐龍蛋，它與蜥蜴和海蛇的卵最相似，最有可能是來自同一個棲息地的滄龍（Mosasaurs），目前還不清楚是卵是產於陸地或海上，而這發現對普遍認知「這種種類生物並未產卵」的觀點提出了挑戰，改變人們對那時代海洋生物的看法。

滄龍屬是滄龍超科中的一個屬，也是最知名、發現最早、化石證據最多的一個屬，擁有巨大的頭部、強壯的頜部、尖銳的牙齒以及極其細長的身軀，最大物種霍夫曼滄龍體長13~15米，是白堊紀後期海洋中最強大的掠食者。