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史前海上霸主「滄龍」登大銀幕　來左鎮化石園區感受海洋古生物魅力

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▲台南市長黃偉哲除當活動代言人外，並親自在園區帶領民眾，搶先入場360度的環景互動投影，邀請來左鎮化石園區感受海洋古生物魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲除當活動代言人外，並親自在園區帶領民眾，搶先入場360度的環景互動投影，邀請來左鎮化石園區感受海洋古生物魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南左鎮化石園區「鰭幻足跡」特展將於5月9日正式開幕，台南市長黃偉哲除當活動代言人外，6日並親自在園區帶領民眾，搶先入場360度的環景互動投影，黃偉哲表示，上週五他才剛為「鰭幻足跡」特展開箱，時隔幾日，包括360度的環景投影、巨齒鯊化石展品與1：1的牙齒複製品都已現身到展，令人驚豔。

台南市長黃偉哲表示，「鰭幻足跡」的5大特色包括「360度互動投影」、「召喚滄龍」、「冒險AR APP」、「會跑的鯨魚」以及「巨齒鯊重現血盆大口」。

▲台南市長黃偉哲除當活動代言人外，並親自在園區帶領民眾，搶先入場360度的環景互動投影，邀請來左鎮化石園區感受海洋古生物魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲於現場不僅觸控360度環景螢幕上的魚群，甚至召喚滄龍現身，與現場參觀者親身體驗與古生物互動的樂趣，隨後更進入巨齒鯊的血盆大口裡駐足拍照，實際體驗巨齒鯊驚人且碩大牙齒帶來的震撼感。

▲台南市長黃偉哲除當活動代言人外，並親自在園區帶領民眾，搶先入場360度的環景互動投影，邀請來左鎮化石園區感受海洋古生物魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，左鎮化石園區收集許多珍貴化石，深受國內外學者的關注，亦是學童認識台灣自然史及動物演化的重要場所，目前園區二期已如火如荼動工，感謝中央的支持與文化局同仁的努力，讓園區的發展愈來愈好。

適逢母親節的到來，為感謝所有母親的辛勞付出，黄偉哲也特別宣布園區於5月9日、10日兩天推出母親節優惠活動。黃偉哲表示，母親是我們最珍視的家庭重要成員，如同園區內的化石是珍貴寶藏一樣，因此凡具母親身份者在這兩天皆可免費入園，陪同的家人也可享優待票70元入園，歡迎大家帶著珍愛的媽媽來看珍貴的化石。

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▲台南市長黃偉哲除當活動代言人外，並親自在園區帶領民眾，搶先入場360度的環景互動投影，邀請來左鎮化石園區感受海洋古生物魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，為了本次特展，左鎮化石園區也首度以吉祥物KIKI 與KOKO為主角，設計一款APP探索遊戲，邀請大家在指間就能體驗化石復活探險，只要至APP Store（iOS）或Google Play商店(Android)搜尋下載「鰭幻足跡～KIKIKOKO冒險團APP」後進入展場，就能和KIKI和KOKO一同乘著潛水艇深入海底探險尋寶，完成收集10種海洋生物者可得到神秘小禮。

▲台南市長黃偉哲除當活動代言人外，並親自在園區帶領民眾，搶先入場360度的環景互動投影，邀請來左鎮化石園區感受海洋古生物魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南左鎮化石園區全新特展「鰭幻足跡」將自5月9日至20211年4月12日止展開，配合園區開放時間於每週二休館，特展不另收費，於5月9日、10日兩天入園參觀的前100名媽媽們，園區將致贈每位媽媽1人1株火鶴，祝福所有的媽媽母親節快樂。

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