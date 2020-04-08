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南極差點淪陷！探險船60％乘客確診…連醫生都中鏢　滯留烏拉圭外海

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▲▼澳洲南極探險船「莫提默號」（Greg Mortimer）。（圖／翻攝自Aurora Expeditions粉專）

▲澳洲南極探險船「莫提默號」。（圖／翻攝自Aurora Expeditions粉專）

▲▼澳洲南極探險船「莫提默號」（Greg Mortimer）。（圖／翻攝自Aurora Expeditions粉專）記者張方瑀／綜合報導

停泊在烏拉圭外海的澳洲南極探險船「莫提默號」（Greg Mortimer），因船上逼近60％的乘客確診新冠肺炎，因此遭到各國拒絕停靠。目前烏拉圭政府已經同意澳洲、紐西蘭政府派出包機，接送所有本國籍乘客離開；不過，來自歐美的旅客必須確認沒有感染，才可以經由巴西轉機回國。

CNN報導指出，莫提默號3月15日從阿根廷出發，準備航向南極，不過途中卻爆發新冠肺炎疫情，就連船上的醫生也中鏢，無法協助確診乘客進行治療，目前全船217名乘客中，已經有128人感染新冠肺炎，確診人數逼近60％，因此也被烏拉圭拒絕靠岸，只能停泊在外海。

不過，烏拉圭政府已經讓其中6名病況「危及生命安全」的乘客上岸，緊急送往烏拉圭首都蒙狄維歐（Montevideo）接受治療，並派出醫療隊上傳，針對其餘乘客每3天做一次篩檢。

烏拉圭外交部表示，目前已經同意郵輪母公司、澳洲旅遊業者極光探險公司（Aurora Expeditions）派出醫療包機，預計9日抵達，準備接回船上澳洲籍、紐西蘭籍「不論是否確診」的乘客。至於歐美籍的乘客，必須「無確診」才可以經由巴西離開，時間也會晚於紐澳籍乘客。

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