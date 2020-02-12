南極企鵝50年大減77%！台灣女孩目睹冰山崩塌：正承受人類不友善後果

▲綠色和平表示，南極企鵝過去50年間銳減，部份減少高達77%。（圖／綠色和平提供）



記者許展溢／台北報導

綠色和平今（12日）指出，綠色和平極地曙光號與希望號甫完成為期6週南極調查工作，發現頰帶企鵝（Chinstrap Penguin）族群在過去50年間銳減，部份減少高達77%，其中來自台灣的船員黃懿萱全程參與調查工作，當冰山在眼前崩塌，發出宛如打雷般的巨大聲響，她與船員以水下麥克風錄製冰山融化的聲音，就像深山中急浚的瀑布。



綠色和平專案主任張皪心強調，全球暖化對南極的衝擊日益嚴重，就在今年2月6日，位於南極的埃斯佩蘭薩基地（Base Esperanza），測得破紀錄攝氏18.3度的高溫。反觀台灣及全球的溫室氣體，在過去50年間仍持續增加，連帶使得南極常見的頰帶企鵝數量大幅減少。

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▲黃懿萱說，交通工具排出的廢氣看似消失於空氣中，其實都對氣候造成種種負擔。（圖／綠色和平提供）



張皪心表示，主管台灣減碳承諾的《溫室氣體減量及管理法》將在近期檢視成果，目前看來勢必跳票，台灣政府應加速減碳工作，同時督促及鼓勵企業採取積極減碳行動，對抗迫在眉睫的氣候危機。



張皪心說，南極半島東北部的象島（Elephant Island）是企鵝重要棲地，綠色和平調查團隊發現島上企鵝族群數量平均減少60%。根據估算，目前有52,786對繁殖企鵝，相較1971年所調查的122,550對企鵝減少許多。

▲ 林區指出，企鵝族群銳減意味南極生態在50年間已出現重大變化。（圖／綠色和平提供）



參與調查的紐約石溪大學生態與演化系副教授林區（Heather J. Lynch）則指出，企鵝族群銳減意味南極生態在50年間已出現重大變化，也影響南極企鵝的食物來源，雖然牽涉許多因素，但所有證據都指向氣候變遷。



黃懿萱說，此次航行抵達偏遠的南極角落採集研究樣本，「有些地方甚至從沒有科學家或是任何船隻經過」，然而取得氣候變遷證據十分困難，但加速氣候變遷卻很容易，現代人的日常生活方式、交通工具排出的廢氣看似消失於空氣中，其實都對氣候造成種種負擔，像是很多人可能一生都不會到訪的南極，正承受人類種種不友善環境行為的後果。