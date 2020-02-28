南極一夜變「腥紅大地」　白雪下生物罕見甦醒…科學家憂氣候暖化嚴重

▲極地雪藻和融化的雪水作用，大量蔓延增生。（圖／翻攝自臉書「Національний антарктичний науковий центр」）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球氣候暖化爭議多年來，令人憂心的證據再多一項；科學家們日前在南極洲的研究基地發現，雪地一夜之間染成大片腥紅色，彷彿身處大屠殺血流遍地的現場，不過驚駭景象的實情其實是因「極地雪藻」（Chlamydomonas nivalis）從休眠狀態甦醒，迅速增生的情況。

綜合外電報導，事件發生在烏克蘭位於南極的沃納德斯基站（Vernadsky Research Base），設置在阿根廷群島加林德斯島的海灣點上，是該國南極唯一站點。科學家們數周前的早晨走出研究站，在終年白雪皚皚的大地上見證氣候變遷。

烏克蘭國家科學院海洋生態學家佐托夫（Andrey Zotov）拍下現場景象，向世人揭開神秘南極的另一面目。烏克蘭國家南極科學中心將照片上傳臉書，「我們的科學家們已經在顯微鏡底下，辨識出是極地雪藻（Chlamydomonas nivalis）。」





▲▼極地雪藻裡含有類胡蘿蔔素，才會造成「血染」雪地景象。（圖／翻攝自臉書「Національний антарктичний науковий центр」）

這些微小的綠藻發展出足以良好適應極地環境的特性，一般而言，它們被厚重的積雪覆蓋在底下，等到當地氣候變暖，吸收了融化的雪水就會重新活躍起來，然後迅速而大量地出現。

極地雪藻的特性之一，便是含有類胡蘿蔔素，顏色近橘紅色。類胡蘿蔔素可以為本體有效抵擋紫外線輻射，還能幫助吸收更多熱量，融化更多的雪，再吸收更多雪水，生長面積就會如滾雪球般，迅速蔓延開來。

由於極地雪藻需要陽光、較高的氣溫和融化的雪水，加上過往類似情況罕見，科學家們的發現足以證實當地氣溫比以往來的高，氣候暖化正在發生。