台中人注意！台74線松竹潭子段今晚施工封閉　用路人請提早改道

台北捷運松山機場站2年前發生工安意外，馮姓女工人被突然落下的站口閘門壓到頭部，當場失去生命跡象，馮女的同居人李姓男子腿部夾傷，檢察官首度調查認為，馮女就是需要負責現場安全的包商老闆，無法追究責任，處分不起訴，經高檢發回再查，北檢發現李男才是真正老闆，而且是他為施工方便抽走閘門支架，18日依過失致死等罪嫌起訴。