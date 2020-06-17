台中女夜餵浪貓…全裸露鳥俠朝她「挺槍突擊刺」　她錄影怒喊：嘜走！你慘了

記者白珈陽／台中報導

台中市洪姓女子16日晚間到神岡區一處公園餵養流浪貓時，突然一名全身赤裸、僅用手帕遮住口鼻的中年男子，朝她走過去且「打手槍」，洪女又羞又怒，拿起手電筒照射並持手機錄影，裸男見狀趕緊落跑，從一旁草叢拿起衣服穿上後逃逸無蹤。警方獲報後，立即派員至案發地點調查及調閱周邊監視器，以釐清案情，全案將依公然猥褻方向積極進行偵辦。

▲洪姓女子昨晚到神岡區圳堵公園餵養街貓，遇到一名全身赤裸的中年男子。（圖／民眾提供）

洪女在臉書社團《爆怨公社》發文指出，16日晚間11時許，她到神岡區圳堵公園餵養街貓時，有一名「身材胖胖」、「有啤酒肚」的中年男子，全身赤裸僅用口罩遮住口鼻朝她走向，且不停地「打手槍」，此時洪女手上正好拿著手機，對裸男說了一句「你慘了你」，便開始錄影蒐證。

雙方追逐約3、4秒，洪女不斷怒喊：「哩麥造！」，裸男將預藏在草叢中的衣物取出並穿上後倉皇逃跑，最後不見蹤影。洪女說，以後餵貓可能會買電擊棒防身，也提醒其他會在該處餵養的愛媽，要好好保護自己。

▲▼ 雙方追逐約3、4秒，洪女不斷怒喊：「哩麥造！」。（圖／擷取自臉書社團《爆怨公社》）

豐原分局神岡分駐所副所長張國先表示，當事人已於17日凌晨3時許至所內報案，警方立即派員至案發地點調查及調閱周邊監視器，以釐清案情，全案將依公然猥褻方向積極進行偵辦；呼籲民眾，如有類似情形發生，請於第一時間報警處理，警方將依規定受理，積極查緝偵辦。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



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