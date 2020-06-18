荒淫教主「少龍」自稱「不舉」　坐輪椅進看守所…下午檢查「看能否站起來」

記者陳雕文／新北報導

自稱是中華中正黨的榮譽主席「少龍」（本名徐浩城，60多歲）被指控對女信徒摸乳舌吻、甚至以靈修為由企圖破處，所幸徐男「硬不起來」才未受害。對此，法院裁定少龍收押禁見，少龍「神功盡失」17日晚間坐輪椅進入台北看守所。看守所回應，少龍18日中午吃飽喝足，看起來相當正常，下午將檢查身體，以了解他是否可以站起來。

▲教主少龍涉嫌詐欺跟猥褻女信徒被逮，「神功盡失」的模樣相當狼狽。（圖／記者張君豪攝）

專案小組追查，徐男開設宗教自稱「五教共主」，經常要信徒觀看電影《末日預言》，宣稱地球即將毀滅、要信徒花錢購買太空梭，「主人會帶大家去少龍的星球」，還在靈修中心內成立「仙女班」，只招收30歲以下、且須沒有性經驗的處女。

這些「仙女」見到龍少教主須下跪請安，且必須穿著制服，看到教主還必須稱呼「主人」並自稱「僕人」；警方調查，仙女班招收女信徒10年間來來去去超過200人！

▲少龍除了猥褻女信徒，還很愛唱歌。（圖／翻攝自臉書【仙華唱片-少龍粉絲團】）

更誇張的是，徐男還頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」等文章作為內部規範，同時嚴格控制生活，禁止女信徒與親友聯繫，並施以強制猥褻。此外，不具中醫師資格的徐男還長期私自開立處方箋授予信徒，並讓信徒自行抓藥服用。

有仙女班成員出面控訴，徐男不僅以道主身分，對她們強迫舌吻、摸乳外，更稱道主「精水」可提升靈修境界，一名無知女信眾因此被迫與徐男喇舌數分鐘之久，另名女信眾則被要求裸體躺下，任徐男舌舔乳頭、下體，最慘的是，還有名仙女指徐男強調「破處」可達靈性境界，她當時嚇到無法反抗，所幸徐男幾度嘗試仍「硬不起來」才沒得逞。

▲教主少龍坐輪椅上車。（圖／記者黃國霖攝）

對此，北院6月17日開羈押庭，徐為求交保，對遭控猥褻部分坦承「硬不起來」，並以高血壓、心臟病、洗腎等病況，希望在外就醫聲請交保，但北院仍於17日裁定將他收押禁見。

台北看守所表示，徐男昨晚來了以後作息滿正常的，都有符合機關的要求，18日的中餐是雞肉燴飯、炸香腸跟紅豆甜湯，他都有吃完，至於其身體狀況，將於下午進行檢查，可能要接近傍晚才能知道他是否可起身，或是需要其他協助。

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