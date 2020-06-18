教主少龍擁「237位處女+8000萬現金」　律師嘆：唸什麼台大法律！

▲徐浩城自稱是中華中正黨榮譽主席的少龍。（圖／記者劉昌松攝）



實習記者劉雪兒／綜合報導

67歲的徐浩城自稱中華中正黨榮譽主席「少龍」，16日遭警方查獲假藉宗教詐財，當場起出現金8000萬元。少龍甚至成立「仙女班」，共計237位，專收20-30歲的單身「處女」，並以靈修為由性侵「破處」。對此，網紅律師林智群律師感嘆表示，「說長相沒長相，說錢財沒錢財，還一堆女生倒貼」⋯「有什麼故事比這個更勵志的？」更自嘲「沒事去台大學什麼法律」。

徐男疫情期間稱歌聲可治新冠肺炎，遭檢警調查，也讓徐男長年以宗教騙財騙色的犯行曝光，除謊稱要帶大家去外星、讓信眾捐了600萬，卻只買個「太空梭塑膠模型」交代。

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▲警方查扣徐男家中8000萬元現金，及仙女班規章。（圖／記者張君豪攝）



不僅如此，徐男還招收20至30歲「處女」成立的仙女班中，並規定要「宮女宣誓詞」，明定成員「終生獻身是至上道主的新娘」，也不準她們跟親朋好友聯繫，其中有成員控訴遭徐男摸乳舌吻、甚至以靈修為由企圖破處，所幸對方「硬不起來」才未受害。

對此，網紅律師林智群律師則在粉專發表看法，認為自己混的很差，去台大法律系下場就是家裡沒8000萬，徐男要長相沒長相，要錢財沒錢財，自創教派還有一堆女生倒貼，沒有什麼比這個「白手起家」的故事更勵志了。

網友也紛紛留言表示，「忽然覺得妙禪好帥」、「有些企業老闆也很信他，真的不知道他的魅力在哪」、「這些人眼睛業障也太重了~倒貼這種人」、「一定有一般人看不到過人之處 除了『仙女』們」、「難道是傳說中的“項少龍”？」、「8000萬？真的夠勵志了！」。