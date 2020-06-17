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性侵「超胸仙女」遭收押禁見！少龍被起底「是靈魂歌手」…還有經紀合約

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▲▼自稱中華中正黨榮譽主席的少龍徐浩城及同夥秘書長李麗華訊後遭警方移送地檢署並建請羈押 。（圖／記者劉昌松攝）

▲自稱中華中正黨榮譽主席的少龍被裁定收押禁見 。（圖／記者劉昌松攝）

記者柯振中／綜合報導

中華中正黨榮譽主席徐浩城（少龍）涉嫌透過宗教騙財騙色，還招收20至30歲的「處女」成立仙女班，更假借「靈修」的名義性侵，遭到法院收押禁見。事後竟有人爆料，原來少龍是名歌手，不但出過專輯，還有專屬的Youtube頻道。

檢警3月接獲報案，徐男創辦華興靈修中心，以宗教的名義廣收信徒，實則騙財騙色，不但自稱「教主」、「主人」、「師傅」，更以末日預言為號召，鼓吹信眾捐款，騙了許多錢。

少龍還成立了「仙女班」，專門招收30歲以下、沒有性經驗且上圍傲人的處女，先後共招收200多人。這些仙女白天在少龍的電子檢驗公司上班，晚上住在靈修中心，行動受到監視，沒辦法與家人連絡。

▼少龍成立仙女班，專門招收30歲以下、上圍傲人的處女。（圖／記者張君豪攝）

▲▼中華中正黨少龍再度被捕、查扣現金8千多萬、並餵藥性侵女信徒。（圖／記者張君豪攝）

此外，少龍時常趁著四下無人，強迫「宮女」上前服侍，讓他摸乳、舌吻，更對受害者說「道主精水可提升靈修境界」，要求主動獻吻。

有知情人士出面爆料，少龍除了「教主」、「師傅」的身分外，還有歌手的身分，不但出過專輯，擁有專門販售唱片的實體店面，就連網路平台Youtube上都有帳號，專門上傳少龍獻唱的歌曲。

▼少龍被起底是歌手，還有唱片專賣店。（圖／翻攝Youtube）

▲▼少龍被起底是歌手，還有唱片專賣店。（圖／翻攝Youtube、GoogleMap）

除此以外，少龍還被經紀公司「仙華音樂有限公司」簽下，屬於該公司旗下藝人。不過，實際找尋該家公司的資料，公司旗下只有少龍一人，且董事長是徐浩城，就是少龍的本名。

少龍不僅擁有經紀公司，還有唱片銷售據點，遍布北中南各地，一共有35家。詳細查詢Google評價，除了近期的網友惡搞留言以外，大多數都是「每天都要聽少龍唱片，心情喜悅」、「少龍的歌可以淨化靈魂」等留言，再與少龍放在Youtube頻道上的歌曲做比對，有很大的可能性是信徒幫忙留言洗版的。

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▼少龍被起底是歌手，還有唱片專賣店。（圖／翻攝Google Maps）

▲▼少龍被起底是歌手，還有唱片專賣店。（圖／翻攝Youtube、GoogleMap）

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