性侵「超胸仙女」遭收押禁見！少龍被起底「是靈魂歌手」…還有經紀合約

▲自稱中華中正黨榮譽主席的少龍被裁定收押禁見 。（圖／記者劉昌松攝）



記者柯振中／綜合報導

中華中正黨榮譽主席徐浩城（少龍）涉嫌透過宗教騙財騙色，還招收20至30歲的「處女」成立仙女班，更假借「靈修」的名義性侵，遭到法院收押禁見。事後竟有人爆料，原來少龍是名歌手，不但出過專輯，還有專屬的Youtube頻道。

檢警3月接獲報案，徐男創辦華興靈修中心，以宗教的名義廣收信徒，實則騙財騙色，不但自稱「教主」、「主人」、「師傅」，更以末日預言為號召，鼓吹信眾捐款，騙了許多錢。

少龍還成立了「仙女班」，專門招收30歲以下、沒有性經驗且上圍傲人的處女，先後共招收200多人。這些仙女白天在少龍的電子檢驗公司上班，晚上住在靈修中心，行動受到監視，沒辦法與家人連絡。

▼少龍成立仙女班，專門招收30歲以下、上圍傲人的處女。（圖／記者張君豪攝）



此外，少龍時常趁著四下無人，強迫「宮女」上前服侍，讓他摸乳、舌吻，更對受害者說「道主精水可提升靈修境界」，要求主動獻吻。

有知情人士出面爆料，少龍除了「教主」、「師傅」的身分外，還有歌手的身分，不但出過專輯，擁有專門販售唱片的實體店面，就連網路平台Youtube上都有帳號，專門上傳少龍獻唱的歌曲。

▼少龍被起底是歌手，還有唱片專賣店。（圖／翻攝Youtube）



除此以外，少龍還被經紀公司「仙華音樂有限公司」簽下，屬於該公司旗下藝人。不過，實際找尋該家公司的資料，公司旗下只有少龍一人，且董事長是徐浩城，就是少龍的本名。

少龍不僅擁有經紀公司，還有唱片銷售據點，遍布北中南各地，一共有35家。詳細查詢Google評價，除了近期的網友惡搞留言以外，大多數都是「每天都要聽少龍唱片，心情喜悅」、「少龍的歌可以淨化靈魂」等留言，再與少龍放在Youtube頻道上的歌曲做比對，有很大的可能性是信徒幫忙留言洗版的。

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▼少龍被起底是歌手，還有唱片專賣店。（圖／翻攝Google Maps）

