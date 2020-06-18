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月經來！她超市買41cm衛生棉　男友驚呼「你是大屁股喔」...下場慘了

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▲▼便利商店,購物,女性用品,生理用品,衛生用品,生理期,衛生棉,月經。（圖／記者周宸亘攝）

▲衛生棉、棉條、月亮杯各有愛用者。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃君瀚／綜合報導

衛生棉是女性經期時必備用品之一，近日就有女網友到超市購物，順手拿了慣用的41公分加長款，沒想到在一旁的男友忽然大聲訕笑「屁股就大用的就大啊」，氣得她萌生分手的念頭。

女網友17日凌晨在Dcard發文，提到前一天和男友逛全聯，突然想到夜用衛生棉用完了，就順手拿了架上41公分型的衛生棉，「我平時是月經第二天到第四天量都很多，晚上睡覺甚至要用到40公分的衛生棉才不會漏。」

請繼續往下閱讀...

說時遲，那時快，男友突然大聲喊了一句，「哇塞，原來你是要用到41公分的大屁股喔！」女網友聽到的當下只有傻眼，馬上解釋衛生棉長度的意義，沒想到他仍一臉不正經，用嘲笑的口吻丟下一句，「啊不然咧？屁股就大用的就大啊！」

衛生棉,衛生棉放廁所。（圖／記者李佳蓉攝）

▲多數女網友表示能接受另一半不懂，但白目、不尊重絕對是禁忌。（圖／記者李佳蓉攝）

回家的路上，她氣到完全不想和無知的另一半對話，甚至起了分手的念頭，「在公開場所直接以女生月經這種比較私密的事情開玩笑，我真的覺得他很不尊重我！」女網友解釋，能接受男友對月經不了解，但無法對大聲出言諷刺一事釋懷，「是我自己想太多，還是你們也覺得這種男友太白目口無遮攔不尊重女朋友？」

文章貼出後，多數姊妹都表示無法接受這種態度，「真的蠻白目沒禮貌」、「我是不會分手但我會吵架，講這種話真的有夠低能」、「某任男友就是這麼無知+白目，果斷分手」、「跟他說，難怪你內褲都買xs」、「如果我男友在外面給我難看......他就死定了！」

此外，不少女網友認為衛生棉長度和血量相關是常識，「是白癡嗎？是用血量去買長度的」、「衛生棉又不是分S、M、L，如果是我我一定扇下去」、「他國小生嗎？不分男女正常人都知道是跟血量有關吧」、「我也是愛用40公分的，因為我超怕漏出來。」

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