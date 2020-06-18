每天上廁所都是惡夢！林語菲曾被反鎖灑污水　遭當眾脫褲「確認性別」老師也旁觀

▲勵馨基金會成立「多重歧視性別暴力防治中心」滿一週年，歌手林語菲擔任公益大使。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「玫瑰少年」無所不在！從第二屆《超偶》脫穎而出的歌手林語菲，回憶國中時每天上廁所都是惡夢，一群男同學狂罵他娘娘腔，甚至硬把他脫去女廁，還將他反鎖廁間，從上面倒入污水、粉筆灰，還在球場上當眾脫褲子「確認性別」，學校老師在場卻冷眼旁觀。如今他以跨性別氣質推出首張專輯《勇敢綻放》，也決定將最近一場演唱會收入全數捐給勵馨基金會成立的「多重歧視性別暴力防治中心」，幫助更多遭受暴力的多元性別者。

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▲林語菲如今以跨性別氣質推出首張專輯《勇敢綻放》。（圖／菲常動人音樂提供）

林語菲12年來擔任跑場歌手獲得許多商演青睞，跑過上千場演出，輕柔的嗓音及個人特質鮮明，性別氣質也一直是焦點，然而他提到少年時期的霸凌回憶，也始終無法忘懷。今（18）日勵馨基金會成立「多重歧視性別暴力防治中心」滿一週年，邀請他擔任公益大使，也揭開這段傷痛的過往回憶。

他提到因為自己的性別氣質比較陰柔緣故，國中時每一次上廁所，都會引發一群男生在旁邊起哄，一群人罵他娘娘腔等字眼，「更難聽的用詞就先不說了」，這些人會對他咆哮，說他的廁所不在這邊，甚至會把他硬拖去女廁，後來他更不敢在一下課就去廁所，常常會忍到上課前2分鐘才去。

有一回他甚至被反鎖在廁間，外面一群同學從上頭倒入污水，還不知道去哪裡弄來粉筆灰，不斷向他倒入，直到上課鈴響，人群散去以後，留下他一個人全身髒汙，雖然身上的髒污能洗掉，但心裡的傷口卻難以癒合。

還有一次他在球場上當眾被脫褲子，只為了確認他「有無男性生殖器官」，林語菲回憶當時老師也在場，卻冷眼旁觀一切，還說「他們在跟你玩啦！」在青春期建立自尊心的關鍵時期，受到這樣的羞辱，隔天走在走廊上，包括不認識的同學都在取笑他，讓他一度萌生輕生的念頭，「我很慶幸那時候我的選擇是躲起來聽音樂，音樂成了我的情緒出口。」

▲勵馨基金會成立「多重歧視性別暴力防治中心」滿一週年，林語菲（右2）擔任公益大使。（圖／記者林育綾攝）

林語菲也說，這12年來在音樂路上，其實也遇到許多人對自己的性別氣質攻擊，但他不想再躲了，因此決定站出來盡一點力，告訴大眾「性別氣質其實不是我們能選擇的」，如今出專輯後，近來一場演唱會的收入也決定全數捐給勵馨基金會，希望基金會用在幫助像他一樣或更多元性別氣質的人。

勵馨也提到，成立「多重歧視性別暴力防治中心」發現，目前政府對於家暴被害人的安置資源，多半是提供婦女庇護所，但若是男性或跨性別女性，都難以住進女性庇護所，只能緊急安置在特約旅館，但旅館缺乏社工陪伴，連結資源不易，個案很難得到完整的配套服務。因此勵馨呼籲政府儘速推動修法及相關政策，真正落實性別平權，不愧對台灣性平程度位居亞洲第一的指標。

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