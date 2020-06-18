　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每天上廁所都是惡夢！林語菲曾被反鎖灑污水　遭當眾脫褲「確認性別」老師也旁觀

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼勵馨基金會成立「多重歧視性別暴力防治中心」滿一週年。歌手林語菲擔任公益大使。（圖／記者林育綾攝）

▲勵馨基金會成立「多重歧視性別暴力防治中心」滿一週年，歌手林語菲擔任公益大使。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「玫瑰少年」無所不在！從第二屆《超偶》脫穎而出的歌手林語菲，回憶國中時每天上廁所都是惡夢，一群男同學狂罵他娘娘腔，甚至硬把他脫去女廁，還將他反鎖廁間，從上面倒入污水、粉筆灰，還在球場上當眾脫褲子「確認性別」，學校老師在場卻冷眼旁觀。如今他以跨性別氣質推出首張專輯《勇敢綻放》，也決定將最近一場演唱會收入全數捐給勵馨基金會成立的「多重歧視性別暴力防治中心」，幫助更多遭受暴力的多元性別者。

請繼續往下閱讀...

▲林語菲如今以跨性別氣質推出首張專輯《勇敢綻放》。（圖／菲常動人音樂提供）

林語菲12年來擔任跑場歌手獲得許多商演青睞，跑過上千場演出，輕柔的嗓音及個人特質鮮明，性別氣質也一直是焦點，然而他提到少年時期的霸凌回憶，也始終無法忘懷。今（18）日勵馨基金會成立「多重歧視性別暴力防治中心」滿一週年，邀請他擔任公益大使，也揭開這段傷痛的過往回憶。

他提到因為自己的性別氣質比較陰柔緣故，國中時每一次上廁所，都會引發一群男生在旁邊起哄，一群人罵他娘娘腔等字眼，「更難聽的用詞就先不說了」，這些人會對他咆哮，說他的廁所不在這邊，甚至會把他硬拖去女廁，後來他更不敢在一下課就去廁所，常常會忍到上課前2分鐘才去。

有一回他甚至被反鎖在廁間，外面一群同學從上頭倒入污水，還不知道去哪裡弄來粉筆灰，不斷向他倒入，直到上課鈴響，人群散去以後，留下他一個人全身髒汙，雖然身上的髒污能洗掉，但心裡的傷口卻難以癒合。

還有一次他在球場上當眾被脫褲子，只為了確認他「有無男性生殖器官」，林語菲回憶當時老師也在場，卻冷眼旁觀一切，還說「他們在跟你玩啦！」在青春期建立自尊心的關鍵時期，受到這樣的羞辱，隔天走在走廊上，包括不認識的同學都在取笑他，讓他一度萌生輕生的念頭，「我很慶幸那時候我的選擇是躲起來聽音樂，音樂成了我的情緒出口。」

▲▼勵馨基金會成立「多重歧視性別暴力防治中心」滿一週年。（圖／記者林育綾攝）

▲勵馨基金會成立「多重歧視性別暴力防治中心」滿一週年，林語菲（右2）擔任公益大使。（圖／記者林育綾攝）

林語菲也說，這12年來在音樂路上，其實也遇到許多人對自己的性別氣質攻擊，但他不想再躲了，因此決定站出來盡一點力，告訴大眾「性別氣質其實不是我們能選擇的」，如今出專輯後，近來一場演唱會的收入也決定全數捐給勵馨基金會，希望基金會用在幫助像他一樣或更多元性別氣質的人。

勵馨也提到，成立「多重歧視性別暴力防治中心」發現，目前政府對於家暴被害人的安置資源，多半是提供婦女庇護所，但若是男性或跨性別女性，都難以住進女性庇護所，只能緊急安置在特約旅館，但旅館缺乏社工陪伴，連結資源不易，個案很難得到完整的配套服務。因此勵馨呼籲政府儘速推動修法及相關政策，真正落實性別平權，不愧對台灣性平程度位居亞洲第一的指標。

突被脫褲當眾羞辱　《超偶》林語菲痛揭心傷「險想不開」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
吳佩慈14億豪宅廉價出租　「每坪比公宅還低」圈內人曝原因
富翁罹癌山中埋「3千萬寶藏」　萬人尋寶5人慘死…贏家開箱後驚
偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯使壞！　主管夫見照片崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跨性別者被家暴無處去！「一輩子邊緣」自殺後家人不認喪事無人理

10縣市熱到發紅！花蓮極端高溫快飆上39°C　台北也熱到36.7°C

超多人搶半熟麵包「一吃失望」！巧手媽這樣加工　照片一曝…網驚：餓了

分店多卻不顯眼！他納悶「清心都誰在買？」　網曝4飲料無敵

每天上廁所都是惡夢！林語菲曾被反鎖灑污水　遭當眾脫褲「確認性別」老師也旁觀

偷拿空白票蓋章！實踐學生會候選人「作票」挨2申誡　保管選票者也記1申誡

中華醫大幼保系實務專題成果發表　資源回收智能教具獲得第1名

威力彩衝8.5億「頭獎機率=被雷劈36次」　閃電洩天機...專家曝真相

3個月前猛抗議！嘉義水上手機沒訊號了　居民一問客服「基地台要拆」崩潰

女友手機忘在餐廳！店員「笑年欸北敗唷」　他拿回家一看：丟臉死不去吃了

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

小甜甜急求書偉幫她　難為情：手指頭伸進去弄一弄就好

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

跨性別者被家暴無處去！「一輩子邊緣」自殺後家人不認喪事無人理

10縣市熱到發紅！花蓮極端高溫快飆上39°C　台北也熱到36.7°C

超多人搶半熟麵包「一吃失望」！巧手媽這樣加工　照片一曝…網驚：餓了

分店多卻不顯眼！他納悶「清心都誰在買？」　網曝4飲料無敵

每天上廁所都是惡夢！林語菲曾被反鎖灑污水　遭當眾脫褲「確認性別」老師也旁觀

偷拿空白票蓋章！實踐學生會候選人「作票」挨2申誡　保管選票者也記1申誡

中華醫大幼保系實務專題成果發表　資源回收智能教具獲得第1名

威力彩衝8.5億「頭獎機率=被雷劈36次」　閃電洩天機...專家曝真相

3個月前猛抗議！嘉義水上手機沒訊號了　居民一問客服「基地台要拆」崩潰

女友手機忘在餐廳！店員「笑年欸北敗唷」　他拿回家一看：丟臉死不去吃了

「錢是我主動給的！」搶運將逼錄這段話逃罪　他再試一次卻踢鐵板

吳佩慈14億豪宅廉價出租　「每坪比公宅還低」圈內人曝原因

無良男師高校廁所針孔偷拍　「一道閃光」嚇壞女學生...他辯：才剛裝1hr

跨性別者被家暴無處去！「一輩子邊緣」自殺後家人不認喪事無人理

台股站穩11500點大關！小漲13點　指數收11548點

「你的大腿要保好」議員張志豪看到留言嚇壞提告　網友無奈被逮：打錯字啦

振興三倍券數位支付回饋方案出爐　經部：官網教學本周六上線

心臟掉到肚子裡！她腹部噗通跳…怕爆送急診　醫：破裂恐致死

斯亞公審買家連三罵「瞎子重大殘疾」！網友看不下去集體開砲：啊不是要善良

10縣市熱到發紅！花蓮極端高溫快飆上39°C　台北也熱到36.7°C

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

屏縣府為女童侵犯案槓隋棠 　潘孟安怒了

學生「上呼吸道症狀群聚」！　陳時中憂心：大家警戒稍微變低

3個月前猛抗議！「基地台真要拆」居民崩潰

即／全國第一！澎湖縣每人可領「500元現金」

清心都誰在買？　網曝4飲料無敵

16歲男友無照挨譙　網美嗆「很多人未滿18開」喊告

染病夫妻有特權？丈夫「孟國郭董」身份起底

一定開罰！「孟加拉郭董」染新冠返台　中市府改口了

竹北發現十足目虹彩病毒　1207斤螯蝦全毀

新北推「無樁式系統」取代YouBike　網想起oBike

十足目虹彩病毒侵台　農委會將召開記者會

更多熱門

相關新聞

艾瑪華森公開反對JK羅琳

艾瑪華森公開反對JK羅琳

JK羅琳日前將「有月經的人」與「女人」畫上等號，昔日《哈利波特》、《怪獸與牠們的產地》演員群相繼發聲反對。繼「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫之後，如今「妙麗」艾瑪華森還有「紐特」艾迪瑞德曼也表達用詞不當。

勵馨與帝亞吉歐關注職業婦女培力

勵馨與帝亞吉歐關注職業婦女培力

家暴成幽靈疫情！弱勢被紓困門檻排除

家暴成幽靈疫情！弱勢被紓困門檻排除

跨性別者面試　主管要求去用公廁

跨性別者面試　主管要求去用公廁

跨性別男懷孕產子！組最前衛家庭

跨性別男懷孕產子！組最前衛家庭

關鍵字：

跨性別多元性別勵馨基金會

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

「鬼峮戀」小鬼首發聲…釣出楊丞琳！

路邊「2000萬法拉利458」大咖車主是他！

爬山驚見七星劍插地板！網看完毛炸

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面