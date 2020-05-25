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影／家暴成為「幽靈疫情」！未滿20歲兒少無法申請紓困　弱勢婦女也被排除在外

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記者林育綾／台北報導

疫情衝擊讓許多家庭面臨經濟壓力，衝突隨之增加，聯合國也稱家暴為「幽靈疫情」！勵馨基金會今（25）日舉行記者會提到，目前政府提供的紓困在現實面來說，排除了某些族群，比如說未滿20歲的弱勢兒少、未拿到身分證的弱勢新移民婦女、街頭遊民等都無法申請；或是同一戶籍有他人申請時，該戶的弱勢卻無法重複申請，勵馨除了提供紓困諮詢，也向政府喊話，期望能改善制度面，幫助真正的弱勢族群。

▲▼勵馨基金會召開「紓困後難逃失業風暴疫境下弱勢婦女兒少生活難」記者會 服務對象小棋(化名) 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲勵馨基金會召開「紓困後難逃失業風暴，疫境下弱勢婦女兒少生活難」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

請繼續往下閱讀...

勵馨基金會處長李玉華提到，疫情發生以來1到3月，全國通報家暴案件1萬2千件，與去年相比成長5%，雖然疫情不一定直接造成家暴，但經濟壓力造成家庭衝突案件增加是確實的，在全球都是，因此聯合國也稱家暴為「幽靈疫情」。

她舉例目前協助的個案中，遇到四種弱勢族群無法申請紓困的情況，第一種是未滿20歲的弱勢兒少，沒有資格申請紓困；第二種是尚未拿到身分證的新移民弱勢婦女；第三種情況是戶籍問題，由於政府以家戶單位提供民眾申請紓困，但現況是很多受到家暴的弱勢婦女、兒少，面臨了同戶籍有其他同住親屬申請，就無法再申請的情況。

第四種情況，則是中央與地方不同調，讓許多弱勢族群在申請上遭遇往返或溝通困難，例如中央提到老人與身障者領有補助津貼，也同時能申請紓困；可是有個案到了區公所，面臨承辦員表示不得重複申請，或者會將急難紓困金列為收入，恐怕影響弱勢申請津貼的身份。

李玉華說，綜合這四點，希望政府可以調整目前的紓困制度面，同時除了提供急難金外，也能思考中長期補助，在未來一到兩年也能建立安全網，例如在就業、生活、租金補助等，把資源聚焦在真正的弱勢個案上。

▲▼勵馨基金會召開「紓困後難逃失業風暴疫境下弱勢婦女兒少生活難」記者會 服務對象小棋(化名) 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲自由工作者小棋（化名）也現身說法。（圖／記者屠惠剛攝）

自由工作者小棋（化名）也現身說法，由於目前為自由接案，沒有一定雇主，也沒投保公會，在接案量減少下4月中一聽到政府提供無勞保者紓困補助，隔天馬上去區公所申請，但區公所承辦員表示尚未收到公文，也要求她必須準備父母的戶籍資料等，將父母的收入也合併，讓她在申請的過程中來回跑了很多趟，耗費許多天的時間，也面臨很多挫折。

加上以「全戶列計」的方式來審核，小棋認為很不公平，因為很多人跟她一樣，出社會之後就沒再跟父母拿錢了，儘管因個人收入銳減，需要申請紓困，卻可能因這個門檻而無法獲得協助。

勵馨基金會執行長王玥好也說，雖然台灣防疫做得相當不錯，帶來的家暴比例也沒有國際這麼高，但仍然看到許多服務的對象中，有經濟和紓困上的壓力。她認為，過去政府或許多公部門在傳統做法上，都習慣以「家戶」為單位作為一般標準處理，但是這樣的傳統制度在弱勢族群上，卻反成為排除的門檻。

王玥好說，很多在家中受到家暴、性侵等受害的弱勢族群，很難去向區公所的行政人員啟齒說明，也因此在紓困遭遇各種困難。勵馨基金會因此成立「紓困諮詢專線」02-29100985，自即日起啟動至6月底，服務對象先以大台北地區、長期受家暴的弱勢婦幼兒少為主，希望在社工的協助下，減少弱勢在申請紓困上的奔波與挫折。同時藉此機會看見制度面問題，能再跟政府和立委反映，解決制度面的困境；若是過程中發現政府忽略的現象，也希望政府能夠修正。

▲▼勵馨基金會召開「紓困後難逃失業風暴疫境下弱勢婦女兒少生活難」記者會 服務對象小棋(化名) 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲勵馨基金會強調，舉行這場記者會並非要譴責政府或任何人，只是看到制度面可修正的部分，將狀況提出。（圖／記者屠惠剛攝）

勵馨也將串連基本物資，目前在全台設有5個物資分享中心，希望減少弱勢族群的生活壓力，也期待政府在中長期超前部署，在就業部分提供協助，讓他們恢復正常穩定生活，希望在安心就業這方面可以擴大放寬條件，也希望能延長急難救助約6個月。

「社會住宅推動聯盟」召集人彭揚凱也提到，其實「租屋族」也是相對脆弱的族群，在疫情衝擊下，大家可能面臨減薪、無薪假，但幾乎從來沒有聽過房東減租，而政府提供的補助也有限，今年若要在7月申請租屋補助，明年1月才領得到，等於這下半年有許多租屋族可能面臨急難狀況，期望政府也能有階段性的緊急補助，救急不救窮。

立法委員吳玉琴也表示，看到許多中央與地方的落差，以及弱勢族群面臨紓困申請的困境，將會再跟行政部門溝通，好好把制度面建構起來。

勵馨基金會強調，舉行這場記者會並非要譴責政府或任何人，只是看到不足的部分，將狀況提出，期望政府也能改善制度面，幫助真正的弱勢族群。

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