職場婦女辛苦誰人知！勵馨基金會與臺灣帝亞吉歐　關注職業婦女培力、提升職場溝通力

▲帝亞吉歐一直以來都非常重視女性培力，與長期深耕女性議題的勵馨基金會合作，讓不同性別在職場互動更加順暢。

圖、文／台灣帝亞吉歐提供

「跟她同組很衰！她又不能加班，工作都要我們幫忙分擔。」

「給女職員培訓後，又結婚又生小孩，真的很浪費公司資源……」

「時間一到就要下班，老師一通電話打來又要請假！」

在目前性別角色分工尚有界限下，婚姻和生育對女性在職場上容易形成枷鎖限制職涯發展，進入婚姻後，隨著孩子的出生，女性常因承擔更多的家庭責任而中斷就業，或是請產假、育嬰假後難以重回職場。即使留在職場中，也容易面臨公司對自己工作能力的質疑及同事間的閒言閒語。根據勞動部108年統計，育嬰留職停薪期滿後回到原事業單位者達92%，沒有回到原職位的主要原因是「原工作職位已有人取代」；而納入性別變項後發現，男性申請者有回到原職位達96%，高於女性的90.8%。沒有回到職場的原因中，女性因家庭因素未回職場的比例達39.5%，遠高於男性的4.8%。這些數據顯示出，現今因為法律的保障，讓新手爸媽有一定的休假可以照護小孩，但從性別比例中可看出女性仍然承擔大部分的家務、育嬰責任，性別平等還有努力的空間。

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台灣帝亞吉歐第三年與勵馨基金會合作，關注女性培力。前兩年為第一線業務工作女性量身訂製Women Empowerment訓練課程，期望透過輕鬆的課程，讓第一線的銷售推廣夥伴及同事們了解到「身體界限」的真正意涵及職場性別友善的重要性，並從心理學角度，提升職場溝通力，創造良性對話。今年從台灣帝亞吉歐經驗出發，與長期合作夥伴勵馨基金會共同呼籲，期盼從性別與心理的角度切入，將過去性別相關課程資料重新整理提供同仁，深化性別平等知識，讓同仁之間能不分性別彼此了解、體諒與共處，營造性別友善的氛圍，共同打造性別平等的職場生活。台灣帝亞吉歐資深公共事務協理許鴻鵬表示，女性是社會安定的力量，帝亞吉歐一直以來都非常重視女性培力，今年再度與長期深耕女性議題的勵馨基金會合作，讓不同性別在職場互動更加順暢，也希望大家可以更體諒辛苦的職場媽媽，減少對他們的偏見。

▲從台灣帝亞吉歐經驗出發，期盼從性別與心理的角度切入，將過去性別相關課程資料重新整理提供同仁，深化性別平等知識。

勵馨、帝亞吉歐聯袂倡議促進職場性別友善的工作環境

政府近年來積極推動性別工作平等，明文禁止性別歧視，推動性騷擾防治法、性別工作平等法，期盼真正落實職場性別平等。但從申請育嬰假的數據來觀察，截至107年底，申請育嬰留職停薪津貼者達67.8萬人，女性占83%。懸殊的申請比例，顯示職場上性別尚未平等、性別分工刻板化等問題仍然嚴重。

勵馨基金會執行長王玥好表示，勵馨致力於社會改造，創造對婦女及兒少的友善環境。綜觀國內外的職場環境，仍深受父權文化影響，存在著許多性別不平等現象，像是男女薪資同工不同酬、女性於職場升遷上面臨障礙（玻璃天花板效應）、性暴力被害人比例以女性居多……。在台灣，上述問題都亟需改善，其中針對職場性別不平等的問題，國內外證實研究均指出，如果國家能排除婦女的就業障礙，其國內生產總值（GDP）將會顯著成長，具有相當之經濟效益，不但值得投資，更能讓「性別平等」不至淪為口號。台灣帝亞吉歐除了從2013年開始舉辦Women Empowerment計畫，也致力於創造女性友善工作環境，公司員工不僅享有新手爸媽52周育嬰假，其中26周更是以全薪支付，希望提供員工最完善的幫助；而帝亞吉歐全球女性領導者在2020已達36%，未來2025年預計達到40%。

台灣帝亞吉歐長期關心職業婦女權益

舉辦Women Empowerment訓練課程，讓女性培力

帝亞吉歐為響應聯合國賦權予婦女原則（United Nations Women’s Empowerment Principles），發起Women Empowerment計畫全力支持，期許透過教育賦予弱勢女性能力，創造更好的未來。台灣帝亞吉歐繼2013年和《四方報》簽訂三年合作計畫，協助新住民女性學習華語、深入認識台灣社會文化；2017年與花蓮慈濟醫院小兒科醫師合作，並聯合花蓮縣衛生局、花蓮市立圖書館、孩好書屋等單位，共同推動「親子共讀」講座，藉此提升家庭閱讀能力、強化親子互動，讓父母在親子教養與育兒上能更有自信。近三年帝亞吉歐和長期耕耘女權倡議的勵馨基金會合作，了解女性在職場性別平等議題的實際需求，量身訂製Women Empowerment訓練課程，除了持續努力推動友善職場的制度外，加強職場女性對性別意識與身體界限的認知，進而提升女性自身力量與溝通技巧，期待雙管齊下一同杜絕職場性別歧視。