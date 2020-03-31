　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

面試被要求去1樓大廳上公廁　跨性別者嘆：根本不被當人看

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 台灣伴侶權益推動聯盟在3月31日「國際跨性別現身日」邀請跨性別者現身分享。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

▲台灣伴侶權益推動聯盟在3月31日「國際跨性別現身日」邀請跨性別者現身分享。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

記者林育綾／綜合報導

3月31日是國際跨性別現身日，台灣伴侶權益推動聯盟發起「跨性別人權現況問卷調查」，並於今（31）日舉行記者會，邀請3位跨性別者現身分享，其中Alice提到自己曾在面試時，被人事主管要求到1樓大廳上公廁，雖朋友建議她「忍一忍」、「錄取再抗爭」但她認為這要求已經不把自己當人看，期盼有一天雇主不再把跨性別員工當麻煩。

台灣伴侶權益推動聯盟（簡稱：伴盟）發起「跨性別人權現況問卷調查」，從3月14日上線到3月25日下線共592人填答。問卷結果顯示，無論是哪一類型的跨性別者，在家庭、學校、職場與一般日常生活，都有高比例曾遭遇不友善經驗。

請繼續往下閱讀...

伴盟提出7項訴求，包括：取消強制手術、性別重置手術納入健保給付、性別登記與變更政策廣納跨性別群體意見、看見跨性別群體多樣性、政府性別統計應納入跨性別、停止區分異性婚同性婚、國小課程就應納入性別認同相關知識。

▲▼ 台灣伴侶權益推動聯盟在3月31日「國際跨性別現身日」邀請跨性別者現身分享。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

▲跨性別者Alice現身分享。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

今（31）日國際跨性別現身日，他們也邀請3位跨性別者現身分享，其中Alice是一名跨性別女性，她曾經在面試時，遭人事主管要求到1樓大廳上公廁，雖然有朋友建議她「先忍一忍，確定錄取工作再抗爭」，但Alice認為，「主管的要求不僅僅是性別歧視，是根本不把自己當人看。」她期盼有一天，雇主不再把跨性別員工當成麻煩，而是回頭教育有偏見與歧視的員工，如此才是正確方向。

▲▼ 台灣伴侶權益推動聯盟在3月31日「國際跨性別現身日」邀請跨性別者現身分享。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

▲跨性別女性筱潁則提到，自己「外在性別表現」與「身分證性別欄」不一致的困擾。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

另一位跨性別女性筱潁則提到，自己「外在性別表現」與「身分證性別欄」不一致的困擾，不只是在工作面試階段曾被雇主拒絕，在生活上也有無數困擾，包括進出游泳池更衣室、在醫院使用有區分性別的病袍⋯等，都曾被指指點點。筱潁認為台灣社會僵固的性別框架，不僅讓跨性別者在生活面臨各種壓力，也侷限了許多人的自我表達。

▲▼ 台灣伴侶權益推動聯盟在3月31日「國際跨性別現身日」邀請跨性別者現身分享。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

▲跨性別者龍二呼籲政府，應考慮將手術納入健保給付。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

龍二是一名跨性別男性，為了能夠順利轉換性別，他歷經15年的努力，這過程也發生不少因為證件性別與外在表現不一致所導致的尷尬與不愉快。他分享從看精神科、施打賀爾蒙、到進行手術的漫長過程，手術費用昂貴，加上手術後需要的調養，近百萬的花費讓他費盡辛苦，呼籲政府應考慮將手術納入健保給付，避免跨性別者在「無法動手術就難找工作，難找工作就無法存錢動手術」的惡性循環下，落入社會底層。

而伴盟的監事劉芳良，同時也是小學老師，她分享在教學生涯中曾遇過2位跨性別學生，他們在學校受到欺負且不被家人接納下，最終一位轉學、一位罹患憂鬱症而無法繼續學業。

劉芳良老師看到問卷結果顯示，有7成多的孩子在學校受到不當對待，卻選擇「不處理」感到難過，她呼籲教育工作者應找回教育的初衷，協助每一個孩子「健康快樂」的成長，跨性別也是美好的孩子，期許每一個老師都能成為跨性別孩子的重要支柱。

「國際跨性別現身日」是2009年由一位美國的跨性別運動者發起，目的是呼籲社會正視對跨性別者的歧視，並透過跨性別者驕傲現身，讓社會看見跨性別者對社會的貢獻。雖然台灣在去年通過了同性婚姻，但對跨性別者仍舊充滿偏見和恐懼，近來有越來越多跨性別者勇敢現身，捍衛自己的受教權與工作權。伴盟也已接受多位跨性別者委任，透過司法程序，要求學校或公司主管給予公平對待。

ET快訊
果粉期待的設計來了！iPhone 12 六大焦點一次看
志村健「最後遺言」讓人心碎　「送回家裡只剩骨頭」…73歲兄崩
台師大學生確診「無出國旅遊史」　3室友移至單人房隔離…匡列1
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

排口罩「見路人拿一疊卡片」求代買！他傻「變相插隊嗎」　網嘆：也不能怎樣

每場包機都不缺席！陳時中戴口罩緊盯到最後　5照片看第三批類包機檢疫現場

桃機祭門禁管制令！出入口縮減63→20個　還設「雙保險」量測體溫

滿200送20　中市府率全國之先祭600萬元消費券刺激買氣

擔心清明掃墓群聚「我家今年取消了！」　網更擔憂這點：訂房率大爆滿…

觀光局官場陋習害到5歲童！林佳龍痛批「以私忘公」：很心痛

觀光局高官「戴口罩說詞」狂被打臉！在立委辦公室待1小時都沒戴

4天爆6例本土「不明感染源又+1」　台師大生發病5天確診...時間軸曝光

台師大1生確診「匡列13接觸者」　原室友3人移至單人房隔離中

「台灣24歲↓捐血人次下滑」血液庫存拉警報　5輛Line主題捐血車上路集熱血

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

排口罩「見路人拿一疊卡片」求代買！他傻「變相插隊嗎」　網嘆：也不能怎樣

每場包機都不缺席！陳時中戴口罩緊盯到最後　5照片看第三批類包機檢疫現場

桃機祭門禁管制令！出入口縮減63→20個　還設「雙保險」量測體溫

滿200送20　中市府率全國之先祭600萬元消費券刺激買氣

擔心清明掃墓群聚「我家今年取消了！」　網更擔憂這點：訂房率大爆滿…

觀光局官場陋習害到5歲童！林佳龍痛批「以私忘公」：很心痛

觀光局高官「戴口罩說詞」狂被打臉！在立委辦公室待1小時都沒戴

4天爆6例本土「不明感染源又+1」　台師大生發病5天確診...時間軸曝光

台師大1生確診「匡列13接觸者」　原室友3人移至單人房隔離中

「台灣24歲↓捐血人次下滑」血液庫存拉警報　5輛Line主題捐血車上路集熱血

阿里山櫻花季下半場開跑！最新花況、最佳賞花路線大公開

四月雪來了！桃園3處「流蘇花」爆開...萬坪草皮舒展身心

淘寶計畫培育10萬名直播主　4大措施加快零售轉型找到新客流

排口罩「見路人拿一疊卡片」求代買！他傻「變相插隊嗎」　網嘆：也不能怎樣

照顧媽媽挑雞精、要開心就送紀念浴巾　彌月禮物選這兩大類就對了

百德機械裁撤49名員工　強調符合勞基法規範處理

被鄰居懷疑染病！　島民持槍包圍他家還「砍樹封路」強制隔離

選一張牌暗示妳　愛情、健康、財運近期在哪方面將出現問題？

小女孩的火柴快點完了！台首波受影響的KY公司　近半現金撐不過3個月

北市推千人防疫就業方案　「月領2萬7千元」⋯申請條件出爐

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

生活熱門新聞

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

差一天閃回溯採檢！實踐大學師「4度就醫」才確診　接觸鏈曝

長官隱瞞兒病史！觀光局員工慘中鏢

一張圖揭秘「戴口罩到底有沒有用」

快訊／新冠肺炎再增16例「兩例本土」國內累積322例

深夜變天「一路下到下周」　清明連假雨區曝光

漁光島四腳獸「同款帳篷找到了」

裸背妹求當假男友被秒拒　網：單身實力逆天了

台師大學生確診！校方15點說明

各國大讚台灣防疫　網讚：歷史的一刻

高層翹班接機「染疫子」...害確診　下場慘

台師大確診生　主要活動路徑曝

更多熱門

相關新聞

滯留湖北台灣人被「註記歧視」 陸委會：名單一體兩面兼顧防疫

滯留湖北台灣人被「註記歧視」 陸委會：名單一體兩面兼顧防疫

湖北除了武漢，其他地區已經解封，滯留台灣民眾因為被註記名單，無法自由返台。國民黨立委陳玉珍今30日在立院內政部委員會質詢時痛批，「為什麼不讓滯留民眾自行從其他地方飛回台灣，根本是歧視，雙重標準！」對此，陸委會主委陳明通回應，名單是一體兩面，一切防疫優先。

疫情引發排擠　心理師提「四安療心」好情緒

疫情引發排擠　心理師提「四安療心」好情緒

WHO建議傳染病不應以地區命名

WHO建議傳染病不應以地區命名

白宮發文再稱「中國冠狀病毒」

白宮發文再稱「中國冠狀病毒」

林書豪不滿中國屢遭歧視　

林書豪不滿中國屢遭歧視　

關鍵字：

跨性別者跨性別國際跨性別現身日台灣伴侶權益推動聯盟歧視

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

漁光島女方正面曝光　警方說話了

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

麥當勞加碼「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」買1送1

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面