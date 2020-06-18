人行易綱：上海可在人民幣自由兌換等方面先行先試

▲中國人民銀行行長易綱今年因疫情因素，透過視訊在陸家嘴論壇上發表致詞，圖為他去年在上海陸家嘴論壇現場演說。 （圖／上海陸家嘴論壇官網、東方網）

記者陳政錄／綜合報導

為進一步推動上海國際金融中心建設，中國人民銀行行長易綱18日上午在第十二屆陸家嘴論壇上表示，未來，上海可以在人民幣自由兌換、資本項目可兌換方面等方面先行先試，只要符合反洗錢反恐怖融資規定，正常的貿易和投資需要資金都可以自由的進行。

據了解，近年中國大陸積極打造上海國際經濟、金融、貿易、航運和科技創新等「五個中心」建設，其中在上海建設國際金融中心、發展開放的人民幣資產配置中心，旨在促進貿易、金流活絡，並加速人民幣國際化進程；另上海陸家嘴論壇今年因疫情影響，採取視訊結合現場模式舉辦。





▲陸家嘴金融區夜景。（圖／記者陳政錄攝）

易綱還說，當前中國經濟基本面良好，貨幣政策處於正常空間，人民幣對主要可兌換貨幣保持較高利差，對國際投資者保持著較高的吸引力。

本屆陸家嘴論壇輪值主席、大陸證監會主席易會滿也提到，中國資本市場對外開放的步伐，不僅沒有因疫情而放緩，反而進一步加快。未來，要加快推進資本市場高水平雙向開放，充分發揮資本市場促進創新資本形成的機制優勢，繼續全面深化資本市場改革，加快完善資本市場基礎制度，更好保護和提升投資者活躍度，嚴肅市場紀律，淨化市場環境。

他補充，證監會將進一步完善滬倫通業務，拓寬ETF互聯互通機制，共同推進上海國際金融中心建設，支持鞏固香港國際金融中心地位；同時，繼續推進科創板建設，包括將科創板股票納入滬股通標的、科創板再融資辦法推動等。

上海市委書記李強也在會上表示，上海將進一步打造金融開放的樞紐門戶，要在銀行業、證券業、保險業的對外開放上取得進一步突破。

大陸國務院副總理劉鶴說，面對百年不遇的全球突發新冠肺炎疫情，經過全國上下同心協力，在統籌疫情防控和復工复產方面取得重大階段性成果，各類經濟指標已經出現邊際改善。

在中央政策方面，他說，穩健的貨幣政策更加靈活適度。從經濟發展實際出發，加強逆週期調節，堅持總量政策適度，保持流動性合理充裕，促進金融與實體經濟良性循環，全力支持做好「六穩」、「六保」工作。

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