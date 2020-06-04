16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車…害撞護欄車頭慘被火舌吞噬

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

國道一號南下58.9公里處內壢路段4日凌晨4時許發生車禍！根據警方調查，小客車先操作不當失控，進而撞上槽罐車，導致槽罐車猛力撞擊一旁護欄起火燃燒，所幸2名駕駛皆無生命危險。據悉，小客車駕駛為16歲謝姓女子，她是無照開著朋友的車上國道。

▲▼槽車車頭嚴重燒毀。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

回顧事發經過，當時載著鹽酸的槽罐車行駛於平面外側車道，而銀色小客車行駛在五楊高架道的內側車道，先操作不當失控撞上槽罐車，而槽罐車右側車頭受到撞擊後，偏移路徑彈到內側車道，撞上護欄起火燃燒，銀色小客車則是彈到外側車道。

警消人員獲報到場處理，所幸陳姓槽罐車駕駛、謝姓小客車駕駛皆無生命危險，被送往醫院救治，雙方駕駛人經檢測酒測值均為0，事故現場也於07時37分排除，開放全線通行。

根據警方調查，謝女所駕駛的自小客車是朋友的，而她年僅16歲，為無照駕駛，依道路交通管理處罰第21條第1項第1款，可處新臺幣六千元以上一萬二千元以下罰鍰。至於整起事故詳細發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

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