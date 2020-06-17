花200元吃台南芒果牛奶冰！朋友嗆「盤子」　業者：我們果肉較Q彈

▲台南這碗200元芒果牛奶冰引起熱烈討論。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

有民眾在台南排隊冰店，買了一碗要價200元的愛文芒果牛奶冰，自己覺得份量合理，卻被朋友嗆是「盤子」（冤大頭），「是他不懂行情還是我盤？」而台北知名冰店同樣使用愛文芒果，雪酪配上奶酪，還有一杯芒果果肉，一份則是要價180元。不過，民眾說其實只要好吃，價格都能接受。

原PO近日在PTT發文分享此事，引發熱烈討論。網友各有不同看法，「200還行啦，那麼多」、「台南還這麼貴喔」、「永康街220，你說咧」、「盤子無誤 ，還不如到玉井吃還比較好。」

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其他消費者吃台南這家芒果冰，則認為很划算，「這是新鮮的芒果啦，如果沒有兩、三個人吃，一碗這樣子實在是算太多了啦。」業者紀博仁則回應，他們幾乎都使用種在山坡地的芒果，「它的果肉會讓你吃起來比較Q彈一點，會比一般平地種出來的芒果，肉質、口感會比較好。」

▲▼台南200元芒果冰底部有清冰，上頭堆滿果肉，均勻淋上煉乳，再放上一球冰淇淋。（圖／東森新聞）

實際到台北知名冰店，一名消費者認為，每個位置、地方的價格本來就不會一樣，有些也要包含租金，那價格貴可以，重點是要好吃，好吃就能接受。

實際對比，網友從台南買到的這碗芒果冰，底部有清冰，上頭堆滿果肉，均勻淋上煉乳，最後放上一球冰淇淋，要價200元；而台北知名冰店使用一整個冰磚，配上一杓奶酪，放一杯芒果果肉，視覺上也成饗宴，兩家店同樣都是使用愛文芒果，價差20元。

到台北這家冰店的一名消費者說，有些芒果冰是刨冰，上面只是放幾顆芒果，就會覺得賣很貴，但這家是雪花冰，連雪花冰都是芒果製作。台北冰店行銷業務經理黃偉德說，每顆冰磚都用15顆芒果製作，再加上奶酪跟雪酪，客人可吃到真材實料。

▲▼台南業者強調，他們使用山坡地的芒果，果肉吃起來比較Q彈。（圖／東森新聞）

▼台南200元芒果冰和台北180元芒果冰。（圖／東森新聞）