快訊／詐騙澎恰恰180萬元「陳董」落網　檢警拘提騙藝人吳、李兩嫌到案

▲涉嫌詐騙澎恰恰180萬元支票的兩名歹徒今天遭檢警逮捕。（圖／記者周宸亘攝）

記者張君豪／台北報導

檢警今年4月間接獲藝人澎恰恰報案，澎恰恰向檢警表示，自己因拍片事業因資金調度需要，2019年10月有一名陳姓男子向其佯稱可借貸千萬元為由，惟需先支付手續費及仲介費180萬元，信以為真，開立180萬元支票付款，該支票遭兌現後，該男子藉故謊稱資金馬上到位，但到2019年11月中陳姓男子就終止門號失聯，人也消失無踨，澎恰恰始驚覺遭詐騙，報警提詐欺告訴。

▲涉嫌詐騙澎恰恰的吳姓主嫌交保後迅速離開台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）



專案小組日前報請台北地檢署崑股檢察官指揮偵辦，但由於澎恰恰講不出陳姓犯嫌真實姓名與身分，警方查出陳姓金主留下的聯絡手機，票存銀行帳號都是人頭帳戶，經檢警抽絲剝繭，17日早上前往台北市內湖區發動搜索逮捕自稱陳董詐騙澎恰恰的吳姓主嫌（25歲）以及在宜蘭縣逮捕提供人頭帳戶的李姓男子（32歲）到案，並於住處內查扣犯罪聯絡用手機、空白本票、存摺及相關資料，檢警目前正追查詐騙澎恰恰幕後有無藏鏡人或其他共犯。

台北地檢署今晚複訊後，涉嫌詐欺澎恰恰的吳姓主嫌裁定15萬元交保候傳、李姓共犯則獲5萬元交保。

【其他新聞】



►獨／噁教主少龍！稱精水助女眾修行 逼舌吻搓舔欲性侵卻「硬不起來」

►招「仙女班」上百名處女當後宮佳麗 涉詐財又性侵！少龍狼狽移送

►誆「世界末日」買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪僕人性奴

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

►防疫旅遊票券快過期怎麼辦？