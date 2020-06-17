　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／詐騙澎恰恰180萬元「陳董」落網　檢警拘提騙藝人吳、李兩嫌到案

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼澎恰恰專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲涉嫌詐騙澎恰恰180萬元支票的兩名歹徒今天遭檢警逮捕。（圖／記者周宸亘攝）

記者張君豪／台北報導

檢警今年4月間接獲藝人澎恰恰報案，澎恰恰向檢警表示，自己因拍片事業因資金調度需要，2019年10月有一名陳姓男子向其佯稱可借貸千萬元為由，惟需先支付手續費及仲介費180萬元，信以為真，開立180萬元支票付款，該支票遭兌現後，該男子藉故謊稱資金馬上到位，但到2019年11月中陳姓男子就終止門號失聯，人也消失無踨，澎恰恰始驚覺遭詐騙，報警提詐欺告訴。

▲涉嫌詐騙澎恰恰的吳姓主嫌交保後迅速離開台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉嫌詐騙澎恰恰的吳姓主嫌交保後迅速離開台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）


專案小組日前報請台北地檢署崑股檢察官指揮偵辦，但由於澎恰恰講不出陳姓犯嫌真實姓名與身分，警方查出陳姓金主留下的聯絡手機，票存銀行帳號都是人頭帳戶，經檢警抽絲剝繭，17日早上前往台北市內湖區發動搜索逮捕自稱陳董詐騙澎恰恰的吳姓主嫌（25歲）以及在宜蘭縣逮捕提供人頭帳戶的李姓男子（32歲）到案，並於住處內查扣犯罪聯絡用手機、空白本票、存摺及相關資料，檢警目前正追查詐騙澎恰恰幕後有無藏鏡人或其他共犯。

台北地檢署今晚複訊後，涉嫌詐欺澎恰恰的吳姓主嫌裁定15萬元交保候傳、李姓共犯則獲5萬元交保。

【其他新聞】

►獨／噁教主少龍！稱精水助女眾修行　逼舌吻搓舔欲性侵卻「硬不起來」

►招「仙女班」上百名處女當後宮佳麗　涉詐財又性侵！少龍狼狽移送

►誆「世界末日」買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪僕人性奴

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

►防疫旅遊票券快過期怎麼辦？

 
ET快訊
台灣哪件懸案最毛？鄉民全指「這件」...抖問：所以人到底在哪
勒斃前女友還想姦屍！　狠男被判免死…6字理由曝光
牛津大學認證！　《ETtoday》網路媒體使用率第一名
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆女師遇害成「膠帶木乃伊」！2嫌死刑定讞　正等待槍決

快訊／國安又出漏洞！前國會助理涉共諜案　3嫌深夜遭移送約談

快訊／詐騙澎恰恰180萬元「陳董」落網　檢警拘提騙藝人吳、李兩嫌到案

「外交部車牌」京站樓下紅線爽停5小時　遭爆退休人員多次違停開罰無用

妻睡夢中「挨19刀致死」！夫躺屍旁自殺未遂…兒開門嚇壞急報警

路過派出所氣炸！男子「箭步衝上」安全帽爆砸大門　下秒慘被壓制

勒斃前女友還想姦屍！狠男「伴屍6小時」配泡麵　法官判免死…6字理由曝光

性侵「超胸仙女」遭收押禁見！少龍被起底「是靈魂歌手」…還有經紀合約

快訊／板橋民權路機車對撞騎士「路倒10分鐘」　疑似左轉意外釀禍

「敢打我女友主意？」台南2男撂10車人馬談判　開槍又追逐撞斷路樹

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

24年努力！台灣告別口蹄疫　蔡英文：為台灣豬豬打開市場

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

基隆女師遇害成「膠帶木乃伊」！2嫌死刑定讞　正等待槍決

快訊／國安又出漏洞！前國會助理涉共諜案　3嫌深夜遭移送約談

快訊／詐騙澎恰恰180萬元「陳董」落網　檢警拘提騙藝人吳、李兩嫌到案

「外交部車牌」京站樓下紅線爽停5小時　遭爆退休人員多次違停開罰無用

妻睡夢中「挨19刀致死」！夫躺屍旁自殺未遂…兒開門嚇壞急報警

路過派出所氣炸！男子「箭步衝上」安全帽爆砸大門　下秒慘被壓制

勒斃前女友還想姦屍！狠男「伴屍6小時」配泡麵　法官判免死…6字理由曝光

性侵「超胸仙女」遭收押禁見！少龍被起底「是靈魂歌手」…還有經紀合約

快訊／板橋民權路機車對撞騎士「路倒10分鐘」　疑似左轉意外釀禍

「敢打我女友主意？」台南2男撂10車人馬談判　開槍又追逐撞斷路樹

民進黨摧毀韓國瑜　李正皓爆下一個目標「派大咖狙擊侯友宜」

「漂浮式泳衣」奇特造型引熱議　自帶三層游泳圈根本旱鴨子救星

幫推、投石發表聲明：公司成員沒有這兩人　所有政府標案都經得起檢驗

韓職／起亞虎首位洋教頭不喜強攻　鍾愛「小球戰術」取得成功

楊明州上任5天滿意度超高！藍議員揭密：因為是跟韓國瑜比

爬山驚見七星劍插地板！網看詭異畫面毛炸：別碰…民俗專家解答了

歐冠／8強賽將於8月12日開踢　宣布改為單淘汰制

防彈少年團「出道成長史」將拍成電視劇！　「故事模式曝光」預計2021年開播

基隆女師遇害成「膠帶木乃伊」！2嫌死刑定讞　正等待槍決

水汪大眼+健美身材！北一女「超辣藥師」跳鋼管舞...IG圈粉破萬

萌弟「屁屁硬卡」搶坐媽媽大腿　橘貓淡定不讓位：寶座是本喵的

社會熱門新聞

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

勒斃前女友還想姦屍！　法官判免死理由曝光

快訊／詐騙澎恰恰180萬元「陳董」落網　

性侵仙女遭收押　少龍被起底是歌手

妻睡夢中「挨19刀致死」！夫躺屍旁自殺

休旅車進自助洗輾撞10歲童　倒車再壓輪下...網轟：青瞑喔！

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

社運蟑螂刺青露餡　成性侵女大生鐵證

隋棠：女童遭叔姪侵犯　屏東縣府4點聲明

即／桃園女遭丈夫打氣筒狂毆　活活被打死

新店隨機殺人凶嫌要精神鑑定　死者父：天理何在？

即／台中西屯大火...她燒到身軀焦黑慘死

驚悚畫面曝　國中妹騎單車上學遭輾斃

前國會助理涉共諜案　3嫌遭約談

更多熱門

相關新聞

澎恰恰再求助借錢拍電影　女星喊話：不要再借了！

澎恰恰再求助借錢拍電影　女星喊話：不要再借了！

澎恰恰日前才剛爆出拍電影慘賠6000萬元，最近進棚錄製八大《樂來越好聽》節目，聊起問事卜卦、擲筊的由來，兩人不約而同認為如此精彩的民間傳說，應該要拍成電影，沒想到他恰竟順勢開玩笑對搭檔說:「妳去借錢，我來拍！」讓孫淑媚頓時愣了一下，回神後打趣說：「我借不到啦！」還開玩笑對澎恰恰說：「你不要再借了！」

女星買自助餐「被痛罵」趕出餐廳

女星買自助餐「被痛罵」趕出餐廳

澎恰恰繳2次鉅額學費當消災…小孩鑽後門上學才覺醒　認「這點很弱！」

澎恰恰繳2次鉅額學費當消災…小孩鑽後門上學才覺醒　認「這點很弱！」

澎恰恰欽點挑大樑演女主角　王彩樺滿心期待...開演當天落空原因曝光

澎恰恰欽點挑大樑演女主角　王彩樺滿心期待...開演當天落空原因曝光

「被押去下跪痛哭求饒」　澎恰恰喊告：爆料人出來面對

「被押去下跪痛哭求饒」　澎恰恰喊告：爆料人出來面對

關鍵字：

澎恰恰

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

吳夢夢拍AV爆紅！媽傳訊怒飆對話曝光

嚇爆！爬山見樹幹下壓「發紺腐爛腳趾」

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

學生「上呼吸道症狀群聚」！　陳時中憂心：大家警戒稍微變低

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

勒斃前女友還想姦屍！　法官判免死理由曝光

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面