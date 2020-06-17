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錯過再等195年！6/21下午出現日環食　台北市14：49登場

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記者崔至雲／台北報導

難得一見的天文景觀「日環食」本週日將再現台灣！台北市立天文館指出，21日14時44分起，自金門至台東，全台各地將陸續出現日食，錯過這次要再等到195年後的2215年6月28日了！以台北市為例，日食發生時間為14時49分至17時24分，16時13分更可看見太陽被遮蔽達91.7%。

▲▼ 日環食。（圖／台北市立天文館提供）

▲「日環食」本週日將再現台灣。（圖／台北市立天文館提供）

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天文館說明，21日的日環食將從金門開始，其中金門、澎湖、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮與台東部分地區更可看見壯觀罕見的「日環食」，其他地區則可見食分甚大的日偏食，各地出現時間與食分略有不同。由於日環食是百年難得一見的天象，在地球上一個固定地點平均約300年才有機會看到一次，所以台灣下次大範圍可見日環食得等到195年後的2215年6月28日。

▲ 台南也可追日環食！黃偉哲推薦台南旅遊景點，觀測可一次滿足。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲天文館指出，金門、澎湖、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮與台東部分地區，21日可看見壯觀罕見的「日環食」。（示意圖／記者林悅翻攝）

為了這難得的天象，北市立天文館自年初起即推出系列活動，包括線上專題講座、特展、製作專題網頁、發行電子專刊等，來向大眾介紹這次日食，此外還與台北e大攜手製作淺顯易懂的日食動畫，以及與中華郵政合作發行日食天象郵票，預計6月20日正式發行。

天文館說，6月21日當天下午兩點起，館內將架設天文望遠鏡並於會場發放簡易日食觀測工具，讓民眾安全地觀賞日食，同時與國內及美、日、韓、港、杜拜等多地天文組織進行線上聯播與即時解說，並由前往環食帶地區，如嘉義、雲林、台東等地的觀測隊，把當地觀測畫面即時傳送回來，在會場及網路上與全民共賞；中華郵政亦將於會場設立臨時郵局，提供天象郵票的相關服務。


 

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