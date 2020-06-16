搶先觀看日環食就在金門　十大浪漫觀賞景點票選結果出爐

▲金門縣光處舉辦十大候選景點供民眾搶先飽覽日環食奇景。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚／金門報導

全國最早、最美日環食在金門，錯過再等195年，金門縣政府觀光處在臉書舉辦「日環閃耀金門」十大浪漫觀賞景點票選活動，獲網友熱烈回響，票選結果於6月15日出爐，烈嶼鄉貓公石濱海休憩區獲最高票，在十大候選景點領先群倫。

金門十大觀賞日環食浪漫景點票數排序分別為，烈嶼鄉貓公石濱海休憩區 （672票）、莒光樓 （610票）、慈湖三角堡 （582票）、沙溪堡（491票）、建功嶼（482票）、同安渡頭 （477票）、燕南書院（431票）、太武山 （427票）、雄獅堡 （404票）、大膽島 （379票）。





縣政府觀光處表示，台北天文館資料，金門是全國最早可以看到日食發生的地點（初虧14:44），因此票選出視野良好、最適合觀賞日環食又浪漫的十大觀賞景點，供遊客參考，歡迎全國民眾相約攜伴到金門，看最美、最浪漫的日環食。

觀光處日前舉辦票選活動，請網友留言說出最想與什麼人、在哪裡觀賞日環食。票選活動獲網友熱烈回響，網友紛紛留言說出最想一同觀賞日環食的人，以及最喜歡的觀賞景點，票選活動自12日至14日截止，近5000個按讚數(實際讚數4955)。抽獎活動得獎名單6月15日也同步公布，獎品有SWITCH LITE(1名)、耳掛式電風扇 (5名)。

縣府觀光處提醒遊客注意，6月21日當日適逢夏至節氣，天氣非常炎熱，觀看日環食時，務必做好遮陽防暑的措施，並特別留意補充水份。觀賞日環食必須透過適當遮減光器材觀看，而且持續觀看時間不可過長，以免傷害眼睛。