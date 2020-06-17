「回收垃圾變黃金」害慘投資人　前電視台主持人夫妻遭判刑還要吐7千萬

▲人間衛視前主持人逸飛（陳逸杰），遭控藉投資名義對外吸金。（圖，資料照／東森新聞台）

記者羅志華／台北報導

佛光山旗下《人間衛視》前節目主持人逸飛（本名陳逸杰）、湯小玲夫妻，遭控與弟弟陳登廷自2010年起，共謀謊稱投資電子垃圾回收事業對外吸金，致多名投資人受害，高院認為3人以不相當的投報率吸金，於6月17日更一審依《銀行法》非法經營銀行業務罪，判陳男夫妻各3年5月徒刑，陳登廷則判刑4年5月，且須沒收犯罪所得7795萬元。

陳男3人於萬華地區募資，宣稱在大陸回收廢棄電子器材、拆解可用的零件變賣，剩餘材料提煉黃金獲利，投資計畫以每30天至40天為一個週期，每期投資報酬率為2%至5.2%，例如一次投資50萬元，每個週期可領取固定利率3.5%即1萬7500元紅利，且可隨時解約領回本金，只須7天前告知。

20多位投資人看陳逸杰夫婦穿戴奢華、開名車、住豪宅，以為他們真的「賺很大」，分別砸數百到1000多萬元投資，剛開始也收了幾期利息，不料陳男3人於2012年6月間，推稱對岸海關禁止電子垃圾入境，以致他們採購的回收料件無法通關，藉此無預警停付利息；投資人擔心錢拿不回來，嚇得趕緊提告。

陳逸杰夫婦大聲喊冤，稱是相信弟弟陳登廷才大膽投資，自己也賠了不少。陳登廷否認詐騙，推稱大陸對報廢電路板的檢驗程序變嚴格，回收物料卡在大陸海關，讓資金周轉失靈導致慘賠，不是詐騙、更沒有私吞。

台北地院一審認定3人確實投資回收事業，只是投資失利，欠缺證據證明3人意圖吸金與詐騙，判3人都無罪；檢方上訴高院後，合議庭認為，陳男3人允諾的投報率，換算年利率高達14%，是金融機構一年期定存利率的7倍多，顯有特殊超額、不相當紅利的情形。

陳男等人上訴最高院，經發回更審，高院更一審認為，陳男3人所為構成違法吸金，於6月17日依《銀行法》非法經營銀行業務罪，改判陳男夫妻各3年5月徒刑、陳登廷則被判刑4年5月且須沒收犯罪所得。

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