車手領完13萬元存摺扔水溝　佛心苦主幫求緩刑：他還年輕

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓男子去年10月間透過臉書加入詐騙集團，並擔任車手與另外兩名成員假冒成中華電信公司人員、警察以及法院主任，透過電話騙取林姓受害者13萬3000元，結束後收到6000元報酬。整起事件鬧上法庭之後，林姓受害者考量到鄭男還年輕，當庭幫忙向法官求情，表明願意原諒他，換取緩刑的機會。

▲鄭男負責前往提領受害者帳戶內的存款。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關）

判決書中提到，鄭男在該詐騙集團中擔任車手，並與綽號「嗨」、「阿偉」兩名成員假冒公務員名義詐取錢財，去年12月5日下午5時許3人分別假裝是中華電信公司人員、警察以及法院主任，打電話給林姓受害者，謊稱對方積欠手機門號費用且涉及刑事案件，要求將郵局存摺、提款卡以及密碼放在某社區大樓的信箱，接著由鄭男前往拿取，並從帳戶中提領13萬3000元，最後拿到新北市板橋區新埔捷運站附近交給其他成員處理。

鄭男事後拿到6000元的報酬，卻因此露出馬腳被警方逮捕，他在偵訊中供稱，領完錢之後就把存摺跟提款卡丟掉了，是「嗨」叫他丟進水溝裡，但究竟是丟在基隆還是台北，已經沒有印象了。

由於鄭男落網後十分後悔，先前也沒有任何犯罪前科，林姓受害者考量到他還年輕，反過來當庭幫忙求情，如果願意按時還錢，願意原諒並給他一個重新改過的機會。

基隆地院法官認為，鄭男正值青壯年，卻不思以正當途徑獲取財物，反而加入詐騙集團，貪圖不法所得，念在他犯後始終坦承犯行，也與受害者達成調解，犯後態度良好，最後依3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，判處有期徒刑1年1月，緩刑3年，全案仍可上訴。