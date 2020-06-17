台澎馬除名...金門仍列口蹄疫區　維持疫苗定期施打、血液監測

▲金門縣仍未從口蹄疫疫區除名，目前仍維持相關防疫措施。（圖／記者林名揚翻攝，下同）





記者林名揚／金門報導

在經過一年的「拔針」試驗後，農委會主委陳吉仲16日晚間在臉書宣布台灣、澎湖、馬祖正式從口蹄疫疫區除名，但金門卻因1999、2012、2015發生過口蹄疫事件，使得口蹄疫整體防疫時程遭受拖延，雖然世界動物衛生組職（OIE）同意台灣分為2個地區申請非口蹄疫疫區，但地理位置鄰近中國大陸，目前仍需持續進行偶蹄類家畜疫苗施打，並嚴密監測血液中的抗體。

金門目前牛隻飼養6千餘頭、羊6千餘隻、豬隻1萬餘頭，若要像台澎馬一樣改列不打疫苗的非疫區，則至少必須進行3年以上拔針計畫。OIE對於「不施打疫苗口蹄疫非疫區」認定有一定之程序，為朝拔針目標前進，本縣目前已經委託國立中興大學進行「金門縣停止施打口蹄疫疫苗之風險分析與質化評估計畫」，本計畫預計於109年12月完成，報告結果將做為後續哨兵豬試驗、同居試驗、中和血清抗體監測等試驗數據，朝拔針之目標前進。

請繼續往下閱讀...

在肉品輸台方面，按現行規定仍可持續辦理銷往台灣本島，但經隔離檢疫合格，並貼有合格標籤，在生鮮牛肉銷台部分，2015年到2019年皆有400多隻經隔離檢疫後，再合格屠宰的生鮮牛肉銷台，2019年更高達555頭，豬肉部分則於2017年（199頭）及107年（103頭）少輛經檢疫後屠宰銷台，目前在個人搭機攜帶偶蹄類熟食產品，必須金門檢疫站申請檢查後，即可隨身或托運，經由貨運或快遞運送則可在縣內各鄉鎮的動植物防疫所申請檢查後，貼上專用標籤由貨運或快遞公司運送。